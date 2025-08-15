Правовые инструменты и цифровые решения ЕЭК ООН в поддержку долгосрочной устойчивости и процветания развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

Не имея прямого выхода к морю, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются со значительными препятствиями в торговле, обеспечении связи и развитии. Их торговые издержки на 74% выше, чем в среднем по миру, а на перемещение товаров через границы может уходить вдвое больше времени, чем в прибрежных странах. В результате на страны, не имеющие выхода к морю, приходится всего 1,2% мировой торговли.

Для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, эффективные и устойчивые транспортные системы и торговые коридоры — это не просто удобство, это путь к спасению. Они предлагают практические решения для объединения экономик, повышения устойчивости и обеспечения инклюзивного роста, отметил заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрий Мариясин на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3) в Авазе, Туркменистан (5-8 августа 2025 года).

Инструменты ЕЭК ООН для обеспечения процветания и роста развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

Содействие процветанию и экономическому росту посредством связанности лежит в основе мандата ЕЭК ООН. В Авазе заместитель исполнительного секретаря рассказал о нескольких правовых инструментах ЕЭК ООН, цифровых решениях и инфраструктурных структурах, которые могут помочь РСНВМ улучшить трансграничный транзит, способствовать беспрепятственному цифровому обмену данными и внедрению экономики замкнутого цикла.

К ним относятся более 60 конвенций и соглашений ООН по транспорту и упрощению процедур пересечения границ, а также около 50 политических рекомендаций по упрощению процедур торговли и более 950 стандартов обмена информацией, связывающих Европу с Азией, Ближним Востоком и за пределами этих регионов. Реализуемые более чем в 150 странах, они охватывают все виды внутреннего транспорта, упрощают таможенные процедуры и обмен данными, способствуют сотрудничеству между пограничными ведомствами, содействуют упрощению процедур торговли и региональному сотрудничеству, а также обеспечивают прозрачность и предсказуемость для операторов.

Выступая на дискуссионных форумах и заседаниях высокого уровня, в том числе совместно организованных ЕЭК ООН, Правительством Туркменистана, Управлением Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся странам (КВПНРМ) и Всемирной торговой организацией (ВТО), Мариясин остановился на следующих инструментах ЕЭК ООН:

• Конвенция МДП и eTIR

• Конвенция CMR и Протокол eCMR

• Конвенция об унифицированном железнодорожном законодательстве

• Соглашения ЕЭК ООН по эелезнодорожной, автотранспортной инфраструктуре, комбинированным перевозкам и Международная обсерватория по транспортной инфраструктуре (ITIO-GIS.org)

• политические рекомендации ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли

• Нормы и стандарты СЕФАКТ ООН для электронных деловых операций

Они обеспечивают правовую определенность, техническую согласованность и общий язык, помогая странам создавать совместимую, безопасную и устойчивую основу для торговли и транспорта, а также инфраструктуры — области, имеющей особое значение для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Для поддержки развития физической транспортной инфраструктуры странам, не имеющим выхода к морю, рекомендуется присоединиться к соглашениям ЕЭК ООН в области инфраструктуры и выполнять их: Соглашение ЕЭК ООН, касающееся Европейского соглашения о международных автомагистралях (СМА), Европейское Соглашение о магистральных железнодорожных линиях (СМЖЛ) и Соглашение о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах (СЛКП). Они определяют стратегические международные коридоры и направляют скоординированные инвестиции в инфраструктуру между регионами. Все эти соглашения можно визуализировать с помощью платформы ITIO-GIS.org, которая предлагает картографирование транспортных коридоров и другие инструменты геопространственного анализа для поддержки планирования и принятия решений, необходимых для РСНВМ.

Ключевым примером является Конвенция ЕЭК ООН о договоре международной перевозки грузов железнодорожным транспортом — первая в системе конвенций об унифицированном железнодорожном праве (URL), которая является мощным инструментом для достижения правовой гармонизации, поскольку она устанавливает единый правовой режим для международных железнодорожных грузовых перевозок из Азии в Европу, избегая повторное согласование, повышение эффективности во времени и затратах, а также повышение общей конкурентоспособности.

В целях поддержки развития цифровой инфраструктуры странам, не имеющим выхода к морю, предлагается внести свой вклад в работу СЕФАКТ ООН, включая разработку политической рекомендации по укреплению цифровой связи вдоль торговых и транспортных коридоров.

“Многие проблемы в транспортном секторе являются общими для всех стран, включая Великобританию. Задача, стоящая перед всеми нами, состоит в том, чтобы найти способы совместной работы, найти решения, внедрить инновации, улучшить данные и фактические данные, учиться в разных регионах и сотрудничать”, – сказал Стивен Конлон, посол Соединенного Королевства в Туркменистане, принимавший участие в дискуссии высокого уровня на тему “Транспортные коридоры для экономического развития и упрощения процедур торговли”, организованной ВТО и ЕЭК ООН.

“Турция гордится тем, что является важным транзитным узлом для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, используя такие системы, как TIR/eTIR и CMR/eCMR, для обеспечения более быстрых, безопасных и надежных торговых маршрутов между регионами. Наше последнее сотрудничество с использованием этих инструментов включает в себя пилотные перевозки грузовиков по системе TIR транзитом из Турции через Ирак в Иорданию и Кувейт, а также текущие обсуждения с Азербайджаном по использованию eCMR. Продвигая цифровые транзитные решения и углубляя региональную связанность, мы укрепляем экономические связи и поддерживаем инклюзивное устойчивое развитие”, – сказала Айше Нур Юджел, ассистент по связям в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, во время параллельного мероприятия под руководством ЕЭК ООН на тему «Использование стандартов eTIR, eCMR и СЕФАКТ ООН для оказания поддержки РСНВМ».

Цифровизация и устойчивость к изменению климата

Эффективные коридоры с цифровыми технологиями могут помочь РСНВМ преодолеть географические трудности, предоставляя предсказуемые и эффективные транзитные маршруты, которые открывают доступ к мировым рынкам и способствуют диверсификации экономики.

В этом отношении политические рекомендации и глобальные стандарты электронного обмена данными и документами, разработанные СЕФАКТ ООН, базирующимся в ЕЭК ООН, могут упростить пограничные процедуры, автоматизировать проверки и сократить расходы. Они лежат в основе Дорожной карты СПЕКА по цифровизации Транскаспийского коридора, в рамках которой страны региона, включая Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, уже в пилотном режиме осуществляют электронный обмен данными о мультимодальных перевозках.

ЕЭК ООН также разрабатывает новую политическую рекомендацию по расширению цифровой связи вдоль транзитных коридоров, уделяя особое внимание потребностям развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Кроме того, система оценки и рейтинга инфраструктуры государственно-частного партнерства (PIERS) помогает странам подготавливать и оценивать инфраструктурные проекты с акцентом на долгосрочную устойчивость, устойчивость к изменению климата, а также экологические, социальные и управленческие критерии.

Вызванные климатом потрясения, такие как экстремальная жара, наводнения и оползни, представляют прямую угрозу транспортной и торговой инфраструктуре РСНВМ, создавая риск экономической изоляции, сбоев в цепочках поставок и увеличения торговых издержек.

Различные инструменты ЕЭК ООН, особенно Конвенция по трансграничным водам, в которой основное внимание уделяется устойчивому управлению водными ресурсами, и Система стресс–тестов для оценки устойчивости транспортной системы, могут помочь странам, не имеющим выхода к морю, оценивать возникающие риски и адаптироваться к ним, а также создавать устойчивые к изменению климата коридоры, отметил заместитель исполнительного секретаря на круглом столе по уязвимости к изменению климата и катастрофы.

Роль многосторонности и партнерских отношений

В рамках всех этих усилий партнерские отношения и многосторонность по-прежнему имеют важнейшее значение. Обеспечение надежных систем транзитных перевозок и упрощение процедур торговли в РСНВМ, содействие диверсификации их экономики, повышение устойчивости к внешним потрясениям и мобилизация необходимых финансовых ресурсов для устойчивого развития требуют доверия, сотрудничества и долгосрочной приверженности между правительствами, региональными органами, международными организациями, банками развития и частным сектором.

Эти мысли нашли свое подтверждение в ходе двусторонних встреч Заместителя Исполнительного секретаря ЕЭК ООН с высокопоставленными представителями Европейского союза, Германии, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC) и Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В ходе конференции заместитель Исполнительного секретаря также имел возможность встретиться с несколькими высокопоставленными должностными лицами Правительства Туркменистана, в том числе с вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым, чтобы обсудить растущее сотрудничество между ЕЭК ООН и Туркменистаном и подтвердить поддержку председательства Туркменистана в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в 2025 годе. Неделя СПЕКА пройдет в Ашхабаде 25-28 ноября 2025 года при совместной организации Правительства Туркменистана и ЕЭК ООН. ///ЕЭК ООН, 14 августа 2025 г.