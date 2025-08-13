Новая книга раскрывает шокирующую правду о программах обмена: Разбитые мечты студентов по обмену

КАЛИФОРНИЯ — Новая мощная книга, которая выйдет этой осенью, раскрывает скрытые опасности в сфере студенческого обмена, подробно описывая реальные истории студентов, которые пострадали от жестокого обращения, пренебрежения или незаконной репатриации, находясь под опекой программ по обмену.

Книга под названием “Разбитые мечты студентов по обмену” написана Даниэль Грихалва, директором Комитета по безопасности иностранных студентов по обмену (CSFES), некоммерческой организации, которая почти два десятилетия выступает за улучшение защиты иностранных студентов.

С помощью убедительных тематических исследований, включая предотвратимую смерть американского студента Тайлера Хилла в Японии, голод Джонатана Маккаллума в Египте и трагическое самоубийство европейского студента Мартина Мариасси после ложного обвинения в Арканзасе, Грихалва освещает глобальный кризис в сфере студенческого обмена.

“Это не единичные случаи”, – говорит Грихалва. “Они являются результатом системы с поразительно слабым контролем, и они продолжаются по сей день”.

Книга будет доступна в твердом переплете и в формате электронных книг на Amazon и у крупных мировых дистрибьюторов. /// CSFES – https://csfes.org/