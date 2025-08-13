Американский комитет по безопасности иностранных студентов по обмену (CSFES) назвал Ежегодную конференцию Совета по стандартам международных образовательных поездок (CSIET) США “фиктивной демонстрацией”. Форум состоится в городе Чикаго в октябре этого года.

Тема этого года — “Благодарность”, но комитет по безопасности иностранных студентов по обмену утверждает, что в деятельности CSIET присутствие этого понятие минимально, особенно по отношению к родителям и учащимся, оказавшимся в кризисной ситуации.

Некоммерческая организация ссылается на случай с испанскими родителями Фернандо и Мерседес, которые прилетели в Элленсбург, штат Вашингтон, опасаясь за безопасность своей дочери, но получили холодный, пренебрежительный письменный ответ от исполнительного директора CSIET Криса Пейджа.

“CSIET — это не регулирующий орган, а клуб, который защищает сам себя”, – заявила директор комитета по безопасности иностранных студентов по обмену Даниэль Грихалва. “Чикаго должен знать, что эта конференция не будет посвящена реальной безопасности студентов, что бы ни говорилось в брошюрах”.

Комитет задокументировал тысячи случаев, когда студенты по международному обмену подвергались пренебрежительному отношению или жестокому обращению, и предупреждает, что мероприятия, подобные конференции CSIET, больше направлены на налаживание связей, чем на защиту молодежи. /// CSFES

