Узбекистан и Туркменистан доведут товарооборот до 2 млрд. долл. США

Туркменистан и Узбекистан договорились об утверждении совместного Плана мероприятий по доведению объёмов взаимной торговли до 2 млрд.долл. США, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз.

Соответствующая договоренность была достигнута в Авазе на полях Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, где министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провёл ряд двусторонних встреч с представителями правительственных кругов Туркменистана.

В частности, состоялись переговоры с министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Назаром Агахановым и министром промышленности и строительного производства Туркменистана Тойгулы Нуровым.

Как сообщается, стороны также обсудили подписание Договора о функционировании Зоны приграничной торговли (Шават, Хорезмская область – Дашогуз, Дашогузский велаят) и её запуске в ближайшее время.

Особое внимание на переговорах было уделено вопросам развития торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, расширения промышленной кооперации и реализации совместных проектов в приоритетных отраслях.

Это станет важным шагом в наращивании взаимной торговли и стимулировании деловой активности двух стран.

Товарооборот с Туркменистаном в 2024 году составил 1,15 млрд. долл.США. За первое полугодие 2025 года объём взаимной торговли приблизился к 500 млн. долл.США. ///nCa, 11 августа 2025 г.