ЕС подчеркивает важность сотрудничества Юг-Юг для развития развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на конференции ООН

В ходе министерской встречи Юг-Юг в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), Европейский союз (ЕС) подчеркнул преобразующий потенциал сотрудничества Юг-Юг в преодолении барьеров, с которыми сталкиваются РСНВМ. На заседании, посвященном использованию такого сотрудничества для усиления региональной интеграции посредством упрощения процедур торговли, Эдуардс Стипрайс, Специальный представитель ЕС по Центральной Азии, выступил с заявлением, в котором изложил приверженность ЕС оказанию поддержки странам, не имеющим выхода к морю, в раскрытии экономических возможностей.

Страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с такими проблемами, как географическая изоляция, высокие транспортные расходы и уязвимость к внешним потрясениям.

Стипрайс подчеркнул, что сотрудничество Юг-Юг открывает перед странами, не имеющими выхода к морю, возможности для обмена знаниями, передовой практикой и технологиями в таких важнейших областях, как упрощение процедур торговли, инфраструктура и устойчивость к изменению климата. Поощряя совместные инвестиции в транспортные коридоры и цифровые сети, страны, не имеющие выхода к морю, могут преодолеть экономическую изоляцию, создать рабочие места и укрепить региональные цепочки создания стоимости.

ЕС играет ключевую роль в рамках трехстороннего сотрудничества, предоставляя развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и их партнерам платформы для совместной работы по модернизации таможенных служб, управлению границами и торговым реформам. Эти усилия направлены на упрощение процедур и снижение торговых издержек в соответствии с Авазинской программой действий, в которой подчеркивается важность устойчивых транспортных сетей для раскрытия экономического потенциала развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Известные инициативы, поддерживаемые ЕС, включают:

• Северный коридор Восточной Африки: ЕС поддерживает Управление по координации транзита и перевозок по Северному коридору, что позволяет Уганде, Руанде и Южному Судану улучшить транспортные маршруты, согласовать таможенные процедуры и сократить задержки на границах, что значительно стимулирует региональную торговлю.

• Мультимодальные сети Центральной Азии: ЕС поддерживает инициативы Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана по сотрудничеству Юг-Юг, направленные на развитие транспортных сетей, соединяющих страны, не имеющие выхода к морю, с региональными узлами и портами.

• Африканская программа PIDA: ЕС сотрудничает с Программой Африканского союза по развитию инфраструктуры в Африке (PIDA), содействуя транспортным проектам, которые связывают РСНВМ с прибрежными портами, устраняя узкие места в логистике.

Эти инициативы демонстрируют, как сотрудничество Юг-Юг, усиленное поддержкой ЕС, трансформирует транспортные системы и интегрирует РСНВМ в глобальные торговые сети. ЕС также предоставляет техническую помощь, наращивает потенциал и совместно инвестирует в инфраструктуру в рамках сотрудничества Юг-Юг, одновременно продвигая региональные торговые соглашения для снижения барьеров и поощрения партнерских отношений с частным сектором.

В своем заключительном слове Стипрайс подтвердил приверженность ЕС укреплению устойчивых региональных производственно-сбытовых цепочек и углублению интеграции. “Сотрудничество Юг-Юг, поощряемое международными трехсторонними инициативами, является катализатором развития РСНВМ”, – заявил он. “Вместе мы сможем построить будущее, в котором география больше не будет ограничивать возможности”. ///nCa, 9 августа 2025 г. (фото – ЕС в Туркменистане)