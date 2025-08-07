“Стихийных бедствий не бывает; все бедствия вызваны деятельностью человека”, – подчеркнул эксперт, выступивший на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю в Авазе, Туркменистан.

Офа Полин Дубе, профессор Университета Ботсваны и ведущий автор доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, выступила на круглом столе на тему “Повышение адаптационного потенциала, жизнестойкости и уязвимости к изменению климата и стихийным бедствиям в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю”.

Она была в числе нескольких ораторов, которые призвали международное сообщество перейти от подхода, ориентированного на реагирование, к обеспечению готовности к стихийным бедствиям. Это означает создание инфраструктуры, защищающей от изменения климата, а не сосредоточение внимания на том, как реагировать в случае стихийного бедствия. Она также подчеркнула важность интеграции Цели устойчивого развития № 16, касающейся мира, справедливости и сильных институтов, в процесс адаптации к изменению климата. Крайне важно учитывать мнение местных сообществ, на которые это влияет, и создавать системы социальной защиты.

Признавая необходимость передачи технологий, она отметила, что также важно развивать местные технологии и стимулировать местные инновации. Должны существовать инкубаторы для разработки технологий адаптации к изменению климата на местном уровне. Отметив, что “химия и химическая инженерия были основой индустрии использования ископаемого топлива”, она добавила, что крайне важно сосредоточить внимание на этой дисциплине для спасения жизней и окружающей среды.

Важность реалистичных стратегий для распределения затрат и выгод от действий в области изменения климата

“Я бы осмелился сказать, что цели Парижского соглашения недостижимы, если страны будут делать это только на национальном уровне”, – заявил Дмитрий Мариясин, заместитель исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН. “Нам необходимо разработать реалистичные стратегии, когда речь заходит о распределении затрат и выгод и привлечении международного финансирования в области изменения климата”, – сказал он.

Отметив, что глобальный климатический кризис часто проявляется в нехватке или избытке воды там, где она не нужна, он сказал, что климатический кризис – это “почти водный кризис”. Устойчивое управление водными ресурсами необходимо для повышения устойчивости, особенно когда реки находятся в нескольких странах. Более 60 процентов мировых ресурсов пресной воды приходится на долю более чем двух стран. Отметив, что его Комиссия принимает Конвенцию по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, также известную как Глобальная конвенция по пограничным водам, он сказал, что на сегодняшний день ее участниками являются 56 стран, девять из которых являются развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, и призвал все другие РСНВМ, присоединиться к ней.

560-миллионное население развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, больше всего пострадало от изменения климата

На круглом столе также присутствовали представители нескольких РСНВМ. В своем программном выступлении Тангрыгулы Атахаллыев, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, сказал: “Пятьсот шестьдесят миллионов человек живут в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю. Именно в этих странах климатические проблемы ощущаются наиболее остро”. Туркменистан ратифицировал все ключевые международные документы по климату, включая Парижское соглашение, и реализует несколько экологических проектов, в том числе при поддержке Зеленого климатического фонда. По его словам, Туркменистан недавно присоединился к Глобальному соглашению по метану, отметив также инициативу о создании Регионального центра климатических технологий в Ашхабаде, а также Национальную программу по Аральскому морю. В рамках Национальной лесной программы страны проводится широкомасштабная озеленительная работа, в рамках которой ежегодно высаживаются миллионы деревьев. “Вы можете лично увидеть результаты этого озеленения в туристической зоне Аваза”, – отметил он.

Призывы к устойчивому климатическому финансированию, реальный доступ к фонду возмещения убытков и ущерба

“Для Бутана эта проблема не может быть более неотложной”, – заявил министр иностранных дел и внешней торговли этой страны Дина Нат Дунгьел, которая была сопредседателем группы экспертов. Он описал хрупкую экосистему Гималаев, где ледники отступают, теплые сезоны удлиняются, а внезапные наводнения случаются все чаще. По его словам, его страна выбрала “экологически сознательный путь, руководствуясь философией всеобщего национального счастья”. Он призвал к расширению и упрощению доступа к климатическому финансированию. Хотя фонд по борьбе с потерями и ущербом обнадеживает, “его эффективность зависит от реальной доступности”, – сказал он. Он также призвал разработать специальную программу работы для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН).

Серджиу Лазаренку, министр окружающей среды Республики Молдова, заявил, что его правительство интегрировало адаптацию, снижение риска бедствий и экологическую устойчивость в различные сектора. По его словам, страна укрепляет свою правовую и институциональную базу для обеспечения этого, а также стремится к повышению устойчивости энергетических систем и управлению природными ресурсами. Подчеркнув важность общинных планов действий в области изменения климата, он сказал, что все большее число муниципалитетов внедряют местные планы адаптации, тем самым расширяя свои возможности по доступу к климатическому финансированию. Он также поддержал призыв к устойчивому и предсказуемому финансированию. Республика Молдова изучает инновационные модели финансирования – от “зеленых” облигаций до финансирования, ориентированного на конкретные результаты. Для его страны “устойчивость – это не оборонительная позиция, это устойчивый путь к росту”, – подчеркнул он.

Майкл Бизвик Юси, вице-президент Малави, который также был сопредседателем дискуссионной группы, сказал, что тропический циклон “Фредди”, обрушившийся на его страну в 2023 году, остается “болезненным напоминанием о нашей уязвимости перед катастрофами, вызванными изменением климата”. Природоохранные решения лежат в основе климатической стратегии страны. Малави инвестирует в сельское хозяйство, учитывающее климатические условия, и внедряет подход к управлению рисками стихийных бедствий во все стратегии. Однако доступ к климатическому финансированию остается препятствием, сказал он, призвав к полному введению в действие фонда возмещения убытков и ущерба — важнейшего спасательного круга для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, сталкивающихся с необратимыми последствиями изменения климата. Кроме того, по его словам, такие страны, как его страна, с трудом выполняют сложные процедурные требования, необходимые для доступа к таким средствам, и просят международные финансовые учреждения упростить механизмы доступа.

Эту точку зрения поддержала Наталья Алонсо Кано, руководитель Регионального отделения для Европы и Центральной Азии Управления Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий. Международным финансовым учреждениям и партнерам по развитию следует расширять льготное финансирование, поощрять гарантии и схемы страхования для повышения кредитоспособности развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и упрощать процедуры аккредитации, с тем чтобы они могли получить доступ к многосторонним фондам. Обеспечение финансирования – это еще не все решение, сказала она, добавив, что развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, также необходимо наращивать технический потенциал для претворения средств в конкретные действия. Подчеркнув, что устойчивость к стихийным бедствиям – это не просто необходимость для этих стран, “это инвестиции в глобальное процветание и устойчивость”, она сказала, что Авазинская программа действий предоставляет “беспрецедентную возможность разорвать порочный круг реагирования на стихийные бедствия путем внедрения принятия решений с учетом рисков на каждом уровне развития”.

Ключевая роль частного сектора

Йоханн Саатхофф, парламентский статс-секретарь Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии, вспомнил, как он впервые столкнулся с наводнением в своей стране и как это изменило представление о том, что катастрофы происходят в других местах. Германия является крупнейшим донором Зеленого климатического фонда. Подчеркнув ключевую роль частного сектора, он сказал, что крайне важно высвободить частный капитал для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и внедрить стимулирующую политику и целевые стимулы, которые поощряют инвестиционные механизмы частного сектора. Важность наращивания потенциала должна решаться на институциональном и системном уровнях управления. “Это гарантирует, что потенциал закреплен за институтами и процессами и не зависит от отдельных лиц”, – сказал он, помогая гарантировать, что усилия по наращиванию потенциала не отвлекаются, даже когда отдельные сотрудники продвигаются по службе.

В ходе последовавшей интерактивной дискуссии представители нескольких развивающихся стран поддержали призыв к созданию фонда возмещения ущерба. Среди них был делегат от Бурунди, который подчеркнул, что страны с более низким институциональным потенциалом должны иметь возможность доступа к этому фонду. Сельская экономика его страны сильно зависит от осадков, а периодические засухи и наводнения негативно сказываются на сельском хозяйстве, отметил он, добавив, что “климатическая солидарность является не только моральным императивом, но и необходимым условием нашего коллективного выживания”.

В то время как средняя температура в мире повысилась на 1,1 °C, в Армении, по словам представителя этой страны, средняя температура повысилась на 1,6 °C. В некоторых районах страны наблюдается опустынивание и деградация земель, а в 2024 году сильные дожди вызвали наводнения на севере его страны. Он также отметил, что развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, должны иметь возможность пользоваться морскими генетическими ресурсами, которые особенно важны для предотвращения утраты биоразнообразия.

Высокий уровень смертности от стихийных бедствий в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю

Делегат от Нигера заявил, что в период с 2013 по 2023 год в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, уровень смертности от стихийных бедствий был значительно выше среднемирового. Отметив, что дороги, мосты и транспортные коридоры его страны регулярно повреждаются в результате масштабных наводнений и засух, он сказал, что каждое климатическое потрясение является прямым препятствием для развития Нигера. В то же время, страна обладает значительными запасами важнейших полезных ископаемых — “нам необходимо взаимовыгодное сотрудничество для переработки этих ресурсов на местном уровне” и укрепления энергетической независимости, сказал он.

Представитель Индонезии отметил, что “независимо от того, окружены ли они морем или изолированы сушей”, многие развивающиеся страны сталкиваются с серьезной уязвимостью к изменению климата. По его словам, эти параллельные кризисы требуют стратегической солидарности.

Страны-доноры определяют приоритеты

Также выступили представители ряда стран-доноров, которые обозначили свои приоритетные области. “Каждый человек на Земле должен быть защищен от опасных водных и погодных явлений”, – сказал представитель Швеции. По его словам, его страна является одним из самых щедрых доноров международного финансирования борьбы с изменением климата. Международное сообщество должно обеспечить участие РСНВМ в “зеленых” и цифровых преобразованиях.

Представитель Швейцарии обратил внимание на финансовую поддержку, оказываемую его страной Зеленому климатическому фонду — крупнейшему в мире климатическому фонду. Швейцария “выступает за доступ к финансовым средствам для наиболее уязвимых и нестабильных стран”, — сказал он, также отметив поддержку его страной систем климатических рисков и раннего предупреждения, также известных как CREWS, которые позволяют развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и наименее развитым странам более эффективно выявлять погодные и климатические риски и распространять эту информацию в других странах.

Представитель Ирландии отметил, что крайне важно обеспечить интеграцию планирования адаптации к изменению климата в национальные механизмы планирования и финансирования. Его страна напрямую поддерживает ряд национальных инициатив, направленных на это. Ирландия внесла финансовый вклад в разработку систем раннего предупреждения, сказал он, отметив свою поддержку Механизма финансирования систематических наблюдений, который работает со странами, испытывающими наибольшую нехватку в наблюдениях за климатом, уделяя приоритетное внимание наименее развитым странам и малым островным развивающимся государствам. Представитель Финляндии подчеркнул необходимость учета гендерных факторов при адаптации к изменению климата, отметив, что изменение климата усугубляет существующее неравенство и ограничивает доступ женщин к безопасности и услугам. /// UN Meeting Coverage and PRs, 6 августа 2025 г.