Казахстан и Венгрия укрепляют стратегическое партнерство: итоги визита Президента Токаева в Будапешт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Венгрию с государственным визитом, целью которого было придание нового импульса многоплановому сотрудничеству между двумя странами.

Визит, отметивший 30-летие установления дипломатических отношений и 10-летие стратегического партнерства, подтвердил стремление двух стран к углублению взаимодействия.

В ходе визита состоялись встречи Президента Токаева с Президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и Премьер-министром Виктором Орбаном. Переговоры прошли как в узком, так и в расширенном формате с участием членов официальных делегаций.

Основными темами переговоров стали укрепление политического диалога, расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развитие Транскаспийского международного транспортного коридора, углубление культурно-гуманитарных связей, взаимодействие в рамках многосторонних структур, таких как ООН, ОТГ и ОБСЕ.

Токаев и Орбан в ходе переговоров в расширенном составе обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и достигли ряда важных договоренностей, в том числе создание Инвестиционного фонда Казахстан – Венгрия. Темой обсуждения стали ключевые направления взаимодействия, такие как торгово-экономическое партнерство, энергетика, нефть и газ, транспорт и образование.

В ходе визита были подписаны ряд двусторонних документов, направленных на укрепление сотрудничества в различных областях.

Касым-Жомарт Токаев также принял участие в казахско-венгерском инвестиционном круглом столе, где представил венгерским бизнесменам инвестиционные возможности Казахстана. Президент подчеркнул, что Казахстан реализует новую политическую и экономическую парадигму, основанную на знаниях и инновациях. Он пригласил руководителей венгерских компаний принять участие в Международном форуме Астана в мае 2025 года.

Торгово-экономические отношения Казахстана и Венгрии

В ходе брифинга после переговоров с премьером-министром Орбаном и в ходе инвестиционного круглого стола, Токаев озвучил ряд показателей, которые характеризуют стабильный рост и значительный потенциал казахстанско-венгерских торгово-экономических отношений.

Взаимный товарооборот между странами демонстрирует положительную динамику. В 2023 году товарооборот увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом.

Страны ставят амбициозную цель – довести объем товарооборота до 1 млрд долларов.

Казахстан готов расширить экспорт в Венгрию, предлагая 95 видов товаров на сумму 700 млн долларов.

Среди перспективных секторов экспорта из Казахстана: энергетика, металлургия, нефтехимия, машиностроение, сельское хозяйство, строительство.

Венгерские компании проявляют интерес к инвестиционным проектам в Казахстане. С 2005 года объем венгерских инвестиций в Казахстан достиг 370 млн долларов.

В качестве примера успешного инвестиционного сотрудничества можно привести подписание соглашения о строительстве трех заводов по производству кормов с участием венгерского холдинга UBM. Стоимость проекта составляет 62 млн долларов.

В Казахстане работают более 70 венгерских компаний, в том числе MOL Group и Gedeon Richter. Прорабатывается реализация совместных инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 540 млн долларов в машиностроении, сельском хозяйстве и логистике.

Президент Казахстана сообщил венгерским бизнесменам, что имеются большие перспективы углубления инвестиционного сотрудничества в таких приоритетных сферах, как энергетика, производство редкоземельных материалов, транспорт и логистика, сельское хозяйство, фармацевтика, цифровизация и финансовый рынок.

В ходе переговоров также рассмотрены возможности развития одного из важнейших стратегических торговых путей – Транскаспийского международного транспортного коридора.

По словам Токаева, Меморандум о сотрудничестве между компаниями KTZh Express, L.A.C. Holding (Венгрия) и Xi’an Free Trade Port Construction and Operation (Китай) позволит укрепить торговые и транспортные связи между двумя странами.

«Открываются новые возможности для развития инфраструктуры, логистики и международной торговли. Через Казахстан проходит 85% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. В ближайшем будущем объем поставок по этому маршруту достигнет 10 млн тонн грузов», – заявил Президент Казахстана.

Подписанные документы

По итогам переговоров между Президентом Казахстана и премьер-министров Венгрии в расширенном составе, было подписано Совместное заявление.

Членами официальных делегаций Казахстана и Венгрии были подписаны следующие документы:

1.Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии по консульским вопросам;

2. Соглашение о сотрудничестве между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Национальной венгерской компанией National Capital Holding по реализации совместных инвестиционных проектов;

3.Трехстороннее рамочное соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, Kazakh Invest и UBM Group о реализации проектов по производству комбикормов и премиксов в Казахстане;

4.Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы» (Казахстан), L.A.C. Holding (Венгрия) и Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd (Китай);

5. Меморандум о расширении сотрудничества между АО «НК «КазМунайГаз» и венгерской MOL Group;

6. Меморандум о взаимопонимании в области банковского дела между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком Венгрии.

По итогам инвестиционного круглого стола были подписаны 7 коммерческих документов в сферах сельского хозяйства, цифровизации транспортной инфраструктуры, образования и поддержки совместных инвестиционных проектов. ///nCa, 21 ноября 2024 г.