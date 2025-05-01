Киловатты солнечного света – о развитии возобновляемой энергетики в Туркменистане

Ирина Имамкулиева, газета «Нейтральный Туркменистан»

На инвестиционном форуме (TEIF 2025) в Куала-Лумпуре среди ключевых тем в контексте инвестиционного потенциала Туркменистана обсуждались перспективы использования возобновляемых источников энергии. Потенциальные возможности Туркменистана в этом секторе отметила Армида Салсиа Алисджабана, исполнительный секретарь Экономической и Социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Как было сказано, принятие «Национальной стратегии страны по борьбе с изменением климата» и «Национальной стратегии развития возобновляемых источников энергии до 2030 года» представляют собой чёткую Дорожную карту для перехода к более экологичной экономике и создают возможности для иностранных инвесторов участвовать в разработке проектов в области ветровой и солнечной энергетики, энергоэффективной инфраструктуры и технологий интеллектуальных сетей.

Природно-климатические условия Туркменистана действительно чрезвычайно благоприятны для широкого использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По расчётам специалистов среднегодовая интенсивность солнечного излучения составляет около 700–800 Вт/м2, что равно энергоснабжению 2000 кВтч/м2 в год на один квадратный метр поверхности земли, а скорости ветра в прикаспийской зоне достаточно для круглогодичной стабильной работы ветроустановок. В целом потенциал ВИЭ в Туркменистане оценивается на уровне 110 млрд т.у.т в год. Наиболее перспективными ВИЭ являются солнце и ветер.

Кроме того, пески Каракумов содержат кремний – полупроводниковый материал, который может поглощать солнечный свет и преобразовывать его в электрическую энергию. Наличие кремния выгодно позиционирует Туркменистан как страну для производства солнечных панелей и делает её идеальным местом для развития солнечной фотоэлектрической энергетики. Как считают эксперты, обладая значительными запасами кварцевых песков, Туркменистан может внести свой вклад в глобальное внедрение солнечной энергии. В этом плане может быть полезен опыт ряда стран Европейского Союза, которые проявляют высокую заинтересованность в расширении научно-технологического и инновационного партнёрства с Туркменистаном.

Хотя и не широко, но использование возобновляемых источников энергии в нашей стране –это уже не редкость. Солнечные системы энергоснабжения установлены в отдалённых поселениях в центральной части Каракумов, Ахалского и Дашогузского велаятов, также в Ахалском велаяте в отдалённой местности установлены солнечные панели для подачи электроэнергии на вышки сотовой связи, «небесная» электростанция мощностью 50кВт совместно с городской сетью снабжает электроэнергией объект корпорации «Schlumberger» в Балканабате.

Солнечная станция общей мощностью 62 кВт обеспечивает энергией главный офис компании «Bouygues Turkmen» в Ашхабаде. Её мощности позволяют ежегодно производить более 80 мегаватт-часов (МВтч) чистой электроэнергии и при этом сократить выбросы парниковых газов в эквиваленте CO2 до 55 тонн в год.

Первым учреждением первичной медико-санитарной помощи в Туркменистане, оснащённым солнечным электричеством, стала поликлиника села Пельверт этрапа Халач Лебапского велаята. Солнечные батареи были установлены в 2023 году в рамках комплексной стратегии для устойчивых к изменению климата медицинских учреждений, разработанной ЮНИСЕФ. Уникальным проектом является строительство на территории Кизыларватского этрапа Балканского велаята первой в стране солнечно-ветряной электростанции общей мощностью 10 МВт.

Корпорация «Türkmenenergo» также запланировала строительство солнечных электростанций мощностью более 6 МВт в отдалённых населённых пунктах по всей стране. Установка солнечных панелей планируется на железнодорожном и автобусном вокзалах города Аркадаг.

Успешным примером стремления предпринимателей страны к устойчивому развитию может служить туркменская компания «Täç hil», которая планирует установить солнечные батареи на своём предприятии.

Как утверждают все специалисты, растущая привлекательность использования возобновляемой энергетики для Туркменистана обусловлена прежде всего экономическими преимуществами, так как это доступный энергетический ресурс, и внедрение малогабаритных установок в отдалённых и малонаселённых местностях более выгодно по сравнению с высокой стоимостью строительства линий электропередачи. Кроме того, солнечные электростанции безопасны для окружающей среды. Они не загрязняют атмосферу, водные источники и почву. Также нет никаких научных исследований, подтверждающих, что солнечные батареи представляют вред для здоровья человека или животных. Среди других преимуществ – возможность установить конструкцию на любой поверхности (крыша, фасад, земля); быстрая окупаемость оборудования; простота техобслуживания. Таким образом, используя солнечную энергию, уже сегодня возможно не только существенно экономить углеводородное сырьё, но также снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

Для поддержки «зелёной» энергетики в стране приняты Закон «О возобновляемых источниках энергии», «Национальная стратегия развития возобновляемых источников энергии до 2030 года» и Программа по укреплению международного сотрудничества Туркменистана в области возобновляемых источников энергии на 2025–2030 годы. В этом направлении Туркменистан активно взаимодействует с Агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Программой ООН по окружающей среде, ПРООН, Организацией ООН по промышленному развитию, Глобальным экологическим фондом, ОБСЕ, Европейским Союзом.

При поддержке Европейского Союза создан Научно-производственный центр «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Министерства энергетики Туркменистана. Специалисты центра произвели проектно-расчётные работы и определили объём выработки электрической энергии строящейся в Балканском велаяте комбинированной солнечной и ветровой электростанции общей мощностью 10 МВт. Опираясь на разработанную методику расчёта, также выполнены пилотные проекты комбинированной газотурбинной и солнечной электрической станции с установленной мощностью на 50 МВт, солнечно-водородной системы для повышения энергоэффективности децентрализованных потребителей. Разработано технологическое обоснование соединения энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии к центральной электроэнергетической системе с напряжением 110 кВ.

Примечательно, что к решению научно-производственных задач по изучению энергии солнца и ветра, возможностей солнечных коллекторов для теплоснабжения в центре активно привлекаются студенты и молодые специалисты. В рамках совместных с Европейским Союзом проектов была создана цифровая база данных по оценке ресурсов солнца и ветра, разработаны методики определения оптимальных мест для размещения электростанций. Этот интернет-портал служит своеобразной логарифмической линейкой для выполнения студентами курсовых и дипломных работ. Укреплению научно-исследовательского потенциала центра содействует передача AR/VR-оборудования в рамках реализации проекта «Европейский Союз (ЕС) за зелёное развитие Туркменистана: Политический диалог и климатические действия на 2024–2028 гг.», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ). Современные технологии и оборудование позволят проводить более глубокие исследования, анализировать данные и разрабатывать инновационные решения в области устойчивой энергетики.

Новые горизонты для сотрудничества Туркменистана и ЕС в этом направлении открывает глобальный экономический проект Европейского Союза (Global Gateway). Он предусматривает инвестирование в проекты по развитию «зелёной» энергетики и модернизации энергоэффективности в существующей инфраструктуре. Также заслуживает внимания новый проект «Европейский Союз EC за зелёное развитие Туркменистана: Политический диалог и климатические действия на 2024–2028 гг.», реализуемый GIZ и финансируемый Европейским Союзом и Министерством иностранных дел Германии. Он направлен на поддержку действий Туркменистана в области устойчивого развития с применением передового международного опыта и стандартов ЕС.

На солнечную энергию, запасы которой практически неисчерпаемы, многие страны сегодня возлагают большие надежды. По объёмам ежегодно привлекаемых инвестиций и вводимых мощностей эта отрасль – крупнейший сектор мировой электроэнергетики. Развитие этого направления в Туркменистане и подключение к трансграничным энергосистемам – это та область, где расширение сотрудничества может ускорить «зелёный» переход в энергетике. «Туркменистан, как чистый экспортёр электроэнергии, мог бы использовать существующую инфраструктуру для интеграции большего количества возобновляемых источников энергии в региональные энергосистемы, обеспечивая энергетическую безопасность при сохранении низких затрат», – считает А.С.Алисджабана, исполнительный секретарь Экономической и Социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана. ///Первоначально опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан», 1 мая 2025 г.