Туркменистан присоединился к глобальной кампании #ForOurPlanet, посетив перерабатывающую фабрику «Топрак»

30 апреля 2025 года Представительство Европейского союза в Туркменистане вместе с волонтёрами, экоактивистами и подписчиками из социальных сетей посетило перерабатывающую фабрику «Топрак», присоединившись к глобальной экологической кампании ЕС #ForOurPlanet.

Этот визит отметил вклад Туркменистана в кампанию, стартовавшую по всему миру в День Земли (22 апреля) и продолжающуюся до Зелёной недели ЕС в начале июня. Тема кампании 2025 года — циркулярность, она призывает людей и отрасли по всему миру переосмыслить отношение к материалам — через переработку, повторное использование, ремонт, совместное потребление и апсайклинг.

На фабрике «Топрак» — предприятии, сочетающем переработку хлопчатника, бумаги и производство картонной упаковки — участники узнали о том, как отходы и сырьё превращаются в экологичную упаковочную продукцию. Сотрудники фабрики рассказали, как в производстве устойчивого картона используется как вторичное, так и первичное сырьё, подчеркнув положительное влияние циркулярной экономики на окружающую среду.

Этот визит показал, что экологически ориентированные бизнес-модели возможны и уже успешно реализуются в Туркменистане — снижая количество отходов на свалках и способствуя более рациональному использованию ресурсов.

Местная инициатива стала частью более широкого глобального движения. В 2024 году более 40 мероприятий по всему миру охватили свыше 8 миллионов человек онлайн. В 2025 году кампания стремится расширить охват и вдохновить ещё больше людей и организаций на позитивные изменения.

Следите, делитесь и действуйте вместе с #ForOurPlanet — ведь каждый шаг к устойчивому будущему имеет значение. ///nCa, 2 мая 2025 г. (в сотрудничестве с Представительством ЕС в Туркменистане)