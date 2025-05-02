Партнёрство ради прогресса: Аваза станет центром внимания для развивающихся стран без выхода к морю

В ходе правительственного заседания, состоявшегося в четверг, 1 мая, в туристической зоне Аваза, заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов отчитался о подготовке к Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в Национальной туристической зоне «Аваза».

Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3) состоится в Авазе, Туркменистан, 5-8 август 2025 года. Тема конференции – «Обеспечение прогресса посредством партнёрских отношений».

В рамках данной международной конференции, которая будет организована Туркменистаном совместно с ООН, предусматриваются многочисленные мероприятия политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного направления.

В предстоящей конференции и сопутствующих мероприятиях ожидается участие глав государств и правительств из 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 47 малых островных государств, высокопоставленных представителей 49 наименее развитых стран, Генерального секретаря Организации Объединённых Наций и его заместителей, а также руководителей и представителей ряда международных и региональных организаций, финансовых институтов, общественных объединений и частного сектора.

Кроме того, ведётся соответствующая работа по организации культурных мероприятий государств Центральной Азии. В связи с тем, что международная конференция состоится в Туркменистане, на этот период запланировано проведение в Авазе национального дня каждой из Центральноазиатских стран для демонстрации своей уникальной культуры, искусства и национальной кухни.

В настоящее время Министерство иностранных дел совместно с Секретариатом ООН осуществляет подготовку по организации форума на высоком уровне и должным образом.

Также, в тестовом режиме запущен официальный сайт международной конференции.

В подготовку к форуму вовлечены все сектора экономики. В частности, осуществляет строи­тельно-ремонтные работы и благоустройство территории спортивного комплекса «Аваза», который станет местом проведения предстоящего международного форума и мероприятий в его рамках.

Принимаются необходимые меры, направленные на улучшение соответствующей дорожно-транспортной инфраструктуры, обновление дорожных знаков и освещения трассы, ведущей к Национальной туристической зоне «Аваза».

В целях встречи участников конференции и оказания содействия в организации мероприятий на высоком уровне осуществляется подготовка волонтёров из числа студентов высших учебных заведений страны, владеющих иностранными языками.

Обращаясь к членам Кабинета Министров, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что Третья конференция Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в августе текущего года в Национальной туристической зоне «Аваза», станет одним из основных событий Международного года мира и доверия. В данном контексте отмечалась важность надлежащей подготовки к предстоящему форуму, намеченному к проведению совместно с Организацией Объединённых Наций.

С предварительной программой Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю можно ознакомиться здесь: https://www.un.org/en/landlocked

///nCa, 2 мая 2025 г.