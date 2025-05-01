«Орел-Белгород-Ашхабад»: Туркменистан и Россия готовят общую акцию ко дню Победы

28 апреля 2025 года в Посольстве Туркменистана в Российской Федерации состоялась встреча Посла Туркменистана Эсена Айдогдыева с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольгой Пилипенко. Основной темой обсуждения стало проведение торжественного мероприятия «Орел-Белгород-Ашхабад: наш общий рубеж», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Мероприятие «Орел-Белгород-Ашхабад: наш общий рубеж» направлено на увековечение памяти о героизме советских воинов, сражавшихся в Великой Отечественной войне. В рамках акции запланировано возложение цветов к мемориалам, символизирующим подвиг солдат, в трех городах: Ашхабаде, Орле и Белгороде. Это мероприятие станет важным шагом в сохранении исторической памяти и воспитании уважения к прошлому у молодого поколения.

С российской стороны в акции примут участие представители студенческой молодежи. Особое внимание было уделено символичности участия молодежи, среди которой обучаются граждане Туркменистана. Участники встречи подчеркнули, что совместная работа по сохранению памяти о подвиге народов способствует укреплению дружбы между странами и формированию у молодежи чувства гордости за общее историческое наследие.

В ходе встречи Пилипенко отметила, что акция станет знаковым событием, которое отразит единство братских народов, сражавшихся плечом к плечу в самой ожесточенной войне XX века. Проведение подобных мероприятий способствует не только сохранению исторической памяти, но и укреплению межнационального диалога.

Посол Туркменистана Эсен Айдогдыев подчеркнул, что работа по сохранению памяти о подвиге воинов, спасших мир от фашизма, имеет приоритетное значение. Он отметил, что информация о подобных инициативах тщательно рассматривается, а Посольство Туркменистана готово поддерживать такие проекты, в том числе определяя формы своего участия.

О.В. Пилипенко высоко оценила вклад туркменских студентов, обучающихся в российских вузах. По ее словам, граждане Туркменистана, проходящие обучение в Белгородском государственном технологическом университете и Орловском государственном университете, отличаются прилежностью и активным участием в общественной жизни. Российская сторона создает благоприятные условия для их проживания, обучения и досуга, что способствует укреплению образовательных и культурных связей между странами. ///nCa, 1 мая 2025 г.