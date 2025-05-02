ПРООН содействует укреплению роли Омбудсмена в продвижении прав человека и реализации Целей устойчивого развития в Туркменистане

Ашхабад, 15–30 апреля 2025 г. – В Ашхабаде завершилась серия семинаров, посвященных роли аккредитованного национального правозащитного учреждения в продвижении Целей устойчивого развития в рамках мероприятий, приуроченных к Международному году мира и доверия 2025 года. Семинары прошли в Дашогузском, Марыйском, Лебапском и Балканском велаятах, а также в Ашхабаде.

Семинары организованы в рамках совместного проекта Аппарата Омбудсмена и ПРООН в Туркменистане «Укрепление институционального потенциала Аппарата Омбудсмена». В мероприятиях приняли участие представители региональных подразделений силовых структур и правоохранительных органов, профильных министерств, хякимликов, коллегий адвокатов, молодежных и женских организаций, а также Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Программа семинаров включала презентации по правовым и практическим аспектам взаимодействия Аппарата Омбудсмена с государственными и общественными структурами, соответствию Парижским Принципам ООН в отношении статуса аккредитованных национальных правозащитных учреждений, а также роли Омбудсмена в продвижении и защите прав человека в Туркменистане. Особое внимание было уделено продолжающемуся сотрудничеству между ПРООН и Аппаратом Омбудсмена. Среди ключевых тем были рассмотрены Ежегодный доклад Омбудсмена за 2024 год и результаты аккредитации Аппарата Омбудсмена в Глобальном альянсе национальных правозащитных учреждений (ГАНПЗУ), с акцентом на выполнении рекомендаций ГАНПЗУ на период 2024–2027 годов.

Семинары предоставили важную платформу для углубления понимания участниками прав человека и принципов, регулирующих их защиту, а также развивающейся роли Аппарата Омбудсмена страны с момента его создания. ///nCa, 2 мая 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)