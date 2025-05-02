АКАДЕМИЯ ПРЕВЕНТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ РЦПДЦА СОДЕЙСТВУЕТ УГЛУБЛЁННОМУ ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЁЖИ В ПРОЦЕССЫ МНОГОСТОРОННЕЙ ДИПЛОМАТИИ В РАМКАХ 80-ЛЕТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ

В честь 80-й годовщины Организации Объединённых Наций РЦПДЦА провёл онлайн-симуляцию Модели ООН в рамках Академии превентивной дипломатии (АПД). Мероприятие, организованное при поддержке Сети выпускников АПД, объединило участников АПД 2025 года, предоставив им уникальную возможность погрузиться в практику многосторонней дипломатии и выработки консенсуса в системе ООН.

Участники изучили функционирование трёх ключевых органов ООН – Генеральной Ассамблеи (ГА), Совета Безопасности (СБ) и Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС). Тематика обсуждений охватывала актуальные глобальные вызовы, включая участие молодёжи в дипломатических процессах, предотвращение конфликтов в постконфликтных регионах, а также расширение экономических возможностей молодёжи в нестабильных странах.

Сессия Генеральной Ассамблеи была посвящена теме «Интеграция молодёжи в национальные и региональные стратегии превентивной дипломатии». Совет Безопасности рассмотрел тему «Роль превентивной дипломатии в снижении риска возобновления вооружённых конфликтов в постконфликтных регионах». ЭКОСОС сосредоточил внимание на вопросе «Содействие достойной занятости и экономической самореализации молодёжи в нестабильных и постконфликтных обществах», с акцентом на примеры Южного Судана и Сомали.

Участники продемонстрировали глубокое понимание принципов Устава ООН, включая верховенство международного права, приоритет мирного урегулирования споров, а также важность инклюзивного, ориентированного на молодёжь подхода к глобальному сотрудничеству.

Мероприятие наглядно продемонстрировало трансформационный потенциал активного и осмысленного участия молодёжи в процессах миростроительства и политическом диалоге.

80-летие ООН напоминает международному сообществу о решающей роли многосторонности в преодолении глобальных вызовов современности. РЦПДЦА, реализуя инициативу Академии превентивной дипломатии, продолжает вносить вклад в подготовку нового поколения лидеров из Центральной Азии и Афганистана, вооружая их необходимыми знаниями, навыками и уверенностью для продвижения повестки мира, справедливости и устойчивого развития. ///РЦПДЦА, 2 мая 2025 г.