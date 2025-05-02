ВТамО поддержала предложение о присвоении статусa своего Регионального учебного центра Учебному центру при Государственной таможенной службе Туркменистана

В штаб-квартире Всемирной таможенной организации (ВТамО) в Брюсселе состоялась конференция руководителей таможенных служб стран-членов ВТамО Европейского региона. В мероприятии приняла участие делегация Государственной таможенной службы Туркменистана под руководством заместителя председателя службы М. Мухаммедова.

Одним из ключевых вопросов повестки дня стало рассмотрение предложения о предоставлении Учебному центру при Государственной таможенной службе Туркменистана статуса Регионального учебного центра ВТамО. С подробной презентацией по этому вопросу выступил представитель таможенной службы Керим Ахмедов, который проинформировал участников о модернизированной инфраструктуре центра, его технических возможностях, образовательных программах и цифровых платформах, соответствующих международным стандартам.

Как было отмечено, стратегический план развития Центра был подготовлен в сотрудничестве с ВТамО и получил официальное одобрение Европейского регионального офиса по наращиванию потенциала (ROCB). Учебный центр уже обладает опытом проведения региональных тренингов и готов в полном объёме выполнять функции Регионального учебного центра ВТамО.

В ходе выступления туркменская сторона подчеркнула, что признание центра будет способствовать укреплению регионального сотрудничества и повышению качества подготовки кадров в области таможенного дела.

В рамках презентации участникам была продемонстрирована видеопрезентация, отражающая усилия Туркменистана по модернизации таможенной системы, включая современные учебные классы, цифровые платформы и мероприятия по обмену опытом.

После выступления туркменской делегации представители стран-участниц конференции единогласно поддержали предложение Туркменистана.

Слово также взял Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Палванов, который выразил благодарность всем участникам за активное внимание и единогласную поддержку инициативы. Он подчеркнул, что Туркменистан, располагаясь между двумя континентами, а также будучи стабильным и надёжным мостом между Азией и Европой, осознаёт высокую ответственность, которую налагает признание центра регионального уровня. Он отметил, что подготовленные в этом центре специалисты, несомненно, будут вносить практический вклад в развитие международной торговли и логистики особенно между Азией и Европой.

Таким образом, конференция стала важным шагом на пути к официальному признанию Учебного центра. Следующим этапом станет подписание Меморандума о взаимопонимании между ВТамО и Государственной таможенной службой Туркменистана на ежегодной сессии Совета ВТамО в июне текущего года. ///nCa, 2 мая 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)