ЮНФПА в Туркменистане и региональный офис по ВЕЦА провели совместный семинар по наращиванию потенциала в области демографии

Ашхабад, Туркменистан – Представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане совместно с региональным офисом ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии провели двухдневный семинар по развитию национального потенциала в области демографии в период с 30 апреля по 1 мая 2025 года.

Для проведения семинара в Туркменистан прибыли г-н Фабио Лоса, Региональный советник ЮНФПА по вопросам политики демографической устойчивости, и г-жа Айнур Канафина, Программный специалист по вопросам народонаселения и развития регионального офиса ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии. Эксперты поделились современными знаниями и международным опытом в области демографической науки и политики.

В ходе семинара были рассмотрены следующие ключевые темы:

Технический обзор ключевых концепций: демография, человеческий капитал, демографический дивиденд.

Подходы по укреплению демографической грамотности на институциональном уровне.

Видение ЮНФПА в обеспечении репродуктивных прав женщин и инвестирования в человеческий капитал в проведении политики в области демографии.

Исследования в области демографии: обзор методологий и лучших практик проведения исследований.

Международный опыт и содействие ЮНФПА в области создания единого цифрового регистра населения.

Демографические стратегии в регионе Восточной Европы и Центральной Азии: накопленный опыт.

Данный семинар был направлен на углубление знаний специалистов Туркменистана в области демографии и предоставление им практических инструментов для разработки и реализации эффективной демографической политики.

Важно отметить, что предшествовал данному мероприятию визит делегации экспертов из Туркменистана в Анкару, Турция с 25 по 30 ноября 2024 года при поддержке ЮНФПА. Целью визита стало изучение передового турецкого опыта в области статистики населения и цифровизации процессов регистрации актов гражданского состояния, включая работу Центральной системы регистрации актов гражданского состояния (MERNİS) и Системы регистрации населения на основе адресов (ABPRS).

Проведенный семинар стал логическим продолжением ознакомительного визита туркменской делегации в Турцию и явился еще одним важным шагом в рамках сотрудничества ЮНФПА и правительства Туркменистана в развитии инициатив по совершенствованию системы демографического учета и анализа, способствуя укреплению национального потенциала в сфере демографии и внедрению современных подходов к сбору, анализу и использованию демографических данных для устойчивого развития страны. ///nCa, 2 мая 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)