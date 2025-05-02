ПРООН продолжает оказывать содействие Туркменстату в разработке финансового счета в соответствии с международными стандартами

С 28 апреля по 1 мая 2025 года Программа развития ООН (ПРООН) и Государственный комитет Туркменистана по статистике (Туркменстат) проводят серию рабочих встреч в рамках совместного проекта по укреплению институционального и статистического потенциала.

Тематика встреч посвящена разработке финансового счета в соответствии с международными стандартами Системы национальных счетов 2008 года (СНС 2008). В обсуждениях принимают участие международный эксперт Пепроне Маргарянц, а также представители Туркменстата, Центрального банка, Министерства финансов и экономики и других профильных ведомств.

В ходе встреч участники детально изучают методологические подходы, источники данных и аналитические возможности, связанные с составлением финансового счета.

«Данные по секторам экономики, основанные на отчетности и статистике внешнего сектора, играют ключевую роль в построении финансового счета», — отметила госпожа Маргарянц.

Рабочие встречи организованы в рамках совместного проекта «Содействие в разработке финансового счета для дальнейшего внедрения Системы национальных счетов 2008 года», реализуемого ПРООН и Туркменстатом. Цель проекта — поддержать усилия Правительства Туркменистана по укреплению статистического потенциала и повышению качества статистических данных, что, в свою очередь, позволит более точно оценивать и мониторить экономические, денежно-кредитные и финансовые процессы в стране.

Ранее в 2024 году в рамках проекта был организован учебный визит делегации Туркменистана в Республику Турция с целью углубления знаний в области разработки финансовых счетов и изучения международных передовых практик. Также состоялся визит армянских экспертов по статистике в Туркменистан, направленный на поддержку национального статистического потенциала, с акцентом на внедрение СНС 2008.

Обмен знаниями и опытом продолжается, способствуя развитию аналитических инструментов для формирования эффективной денежно-кредитной и финансовой политики в Туркменистане. ///nCa, 2 мая 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)