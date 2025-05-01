Телефонный разговор Национального Лидера туркменского народа с Федеральным Президентом Германии

30 апреля 2025 года состоялся телефонный разговор Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Федеральным Президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

В ходе встречи Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан высоко ценит развитие сотрудничества с Германией, отметив, что правовую базу отношений составляют около 100 двусторонних документов. Он указал на плодотворное взаимодействие в рамках международных организаций, таких как ООН, ЕС и ОБСЕ, где накоплен значительный опыт политического диалога. Национальный Лидер выразил благодарность Германии за последовательную поддержку нейтралитета Туркменистана и его международных инициатив.

По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН объявила 2025 год «Международным годом мира и доверия». Герой-Аркадаг отметил, что форум, запланированный на 12 декабря 2025 года в Ашхабаде с участием глав государств, правительств и руководителей международных организаций, станет ключевым событием в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и Международного года мира и доверия. Он выразил надежду на участие Президента Штайнмайера в этой конференции.

Обсуждая торгово-экономическое сотрудничество, стороны отметили устойчивый рост взаимного товарооборота. Особая роль была отведена Совместной туркмено-германской рабочей группе, Восточному комитету германской экономики и Германо-туркменскому форуму.

В качестве перспективных направлений Национальный Лидер Туркменистана выделил химическую промышленность, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение и текстильную отрасль, предложив наладить постоянное сотрудничество с немецкими компаниями, такими как BASF, MAN, Deutsche Bahn и Thyssenkrupp, а также продолжить успешное партнёрство с Siemens и Knauf.

Новыми направлениями взаимодействия были названы «зелёная» экономика, возобновляемые источники энергии, управление водными ресурсами и инновационные технологии.

Важным направлением сотрудничества была признана банковская сфера, где Туркменистан взаимодействует с Deutsche Bank, Commerzbank и Deutsche Bundesbank.

В контексте активной индустриализации страны, Бердымухамедов, подчеркнув использование турбин Siemens в газовом секторе, выразил заинтересованность в сотрудничестве с Thyssen Schachtbau GmbH и Schachtbau Nordhausen GmbH в сфере налаживания работы Гарлыкского горнорудного комплекса по производству калийных удобрений, а также в использовании опыта BASF в химической отрасли.

В сфере здравоохранения накоплен значительный опыт применения немецкого медицинского оборудования, а Туркмено-германский форум по здравоохранению признан важной платформой. Совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству реализовано множество проектов в рамках страновых и региональных программ.

В области образования, культуры и археологии Аркадаг Бердымухамедов отметил высокий интерес в Туркменистане к изучению немецкого языка и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Институтом Гёте, Немецкой академической службой обменов (DAAD), инициативой «Школы: партнёры будущего» (PASCH) и Педагогической службой академических обменов (PAD). Культурно-гуманитарное сотрудничество остаётся важным аспектом двусторонних отношений. В 2024 году в Ашхабаде состоялось открытие памятника Иоганну Вольфгангу фон Гёте, что символизирует уважение к немецкой культуре и приверженность Туркменистана дружественным отношениям.

Аркадаг напомнил об успешной выставке «Маргиана» в Германии в 2018–2019 годах, посвящённой артефактам бронзового века, и предложил организовать её второй цикл.

В завершение беседы Национальный Лидер Туркменистана пригласил Президента Штайнмайера посетить Туркменистан с официальным визитом в удобное для него время. ///nCa, 1 мая 2025 г.