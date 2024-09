Обладатель Пультцеровской премии, легендарный Дэниел Йергин выступит на Пленарной сессии OGT 2024

29-я Международная конференция “Нефть и газ Туркменистана – OGT 2024”, пройдет с 23 по 25 октября 2024 года в Ашхабаде. Организаторами конференции выступают Государственные концерны “Туркменгаз” и “Туркменнебит”, Государственная корпорация “Туркменгеология” и Торгово-промышленная палата Туркменистана. В этом году конференция обещает быть особенно значимой благодаря участию ключевых фигур в области энергетики, включая легендарного автора многочисленных бестселлеров по мировой экономике и нефтегазовой промышленности, обладателя Пультцеровской премии – Дэниела Йергина.

В соавторстве с Робертом Стобоу, Йергин написал исследование «Энергетическое будущее» для Гарвардской школы бизнеса; книга стала бестселлером по версии газеты Нью-Йорк Таймс.

Наибольшую известность получила книга Йергина «Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть», отмеченная Пулитцеровской премией в 1992 году и премией Экклза за лучшую популярную книгу по экономике. По книге был снят одноимённый документальный сериал (The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power), собравший более 20 миллионов зрителей. В 1997 году Йергин получил премию министерства энергетики США за «достижения в области энергетики и укрепление международного взаимопонимания».

Следующая книга «Russia 2010 and What It Means for the World», написанная в соавторстве с Тэйном Густафсоном, описывает сценарии развития России после распада Советского Союза. За ней последовала книга «The Commanding Heights: the Battle for the World Economy», написанная в соавторстве с Джозефом Станислоу, посвященная вопросам глобализации и переделу рынков. При работе над фильмом Йергин брал интервью у известных политических деятелей, в числе которых Билл Клинтон, Дик Чейни, Гордон Браун, Ньют Гингрич и Роберт Рубин.

В сентябре 2011 года вышла книга Йергина «The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World», продолжившая его же изложение истории мировой нефтяной и газовой промышленности, а также вопросов энергетической безопасности, изменения климата и поиска возобновляемых источников энергии[10].

В 1982 г. Дэниел Йергин основал консалтинговую компанию Cambridge Energy Research Associates. С 2004 года является вице-президентом компании IHS Markit, а с 2012 вице-президент и главный аналитик S&P Global, Его работы и исследования сыграли значительную роль в формировании понимания динамики мировых энергетических рынков. Йергин известен своим глубоким аналитическим подходом и уникальным взглядом на энергетическую геополитическую ситуацию.

На Пленарной сессии конференции OGT 2024, в которой выступит Дэниел Йергин, основное внимание будет сосредоточено на обсуждении новых тенденций на глобальном энергетическом рынке и перспективах взаимовыгодного сотрудничества. Участники смогут узнать о последних инновациях и стратегиях, направленных на развитие возобновляемых источников энергии, адаптацию традиционных энергетических рынков к современным вызовам и возможности для международного сотрудничества в условиях глобальных изменений.

Участие Дэниела Йергина подчеркивает важность конференции как платформы для обмена знаниями и опытом между ведущими экспертами и игроками энергетического рынка. В условиях быстро меняющихся тенденций и растущих глобальных вызовов, таких как изменения климата и энергетическая безопасность, мнение и аналитика Йергина предоставят участникам ценные знания и ориентиры для дальнейшего развития и укрепления международных партнерств.

