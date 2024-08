KIDS EXPO ТУРКМЕНИСТАН

ЮНИСЕФ принимает участие в первой выставке KIDS EXPO в Туркменистане

Ашхабад, 19 августа 2024 г. – Сегодня стартовала выставка KIDS EXPO, в которой ЮНИСЕФ с гордостью принимает участие. Это первое в своем роде мероприятие в Туркменистане предоставляет ЮНИСЕФ прекрасную возможность пообщаться с детьми и их родителями в яркой интерактивной обстановке. Мероприятие пройдет в выставочном павильоне отеля Garagum и продлится до 22 августа.

Первый день выставки KIDS EXPO был наполнен радостью, новыми знаниями и играми, предлагая семьям возможность изучить широкий спектр мероприятий, услуг и ресурсов для детей. ЮНИСЕФ рад стать частью этого мероприятия, демонстрируя нашу приверженность правам, здоровью и благополучию детей. Посетители нашего стенда могут принять участие в веселых играх, получить полезную информацию, узнать больше о работе ЮНИСЕФ в Туркменистане и просто хорошо провести время.

«В ЮНИСЕФ мы с большим воодушевлением относимся к тому, чтобы быть частью всего, что связано с детьми. KIDS EXPO дает нам отличную платформу для взаимодействия с семьями, обмена информацией и установления новых партнерских отношений для детей в Туркменистане», — сказал Александру Нартеа, Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане.

ЮНИСЕФ с большой радостью приглашает всех посетить наш стенд на KIDS EXPO.

Приходите играть, учиться и веселиться вместе с нами, поскольку мы работаем вместе ради светлого будущего для каждого ребенка!

Несколько фото с мероприятия:

Ашхабад стал центром детского мира

Сегодня в Ашхабаде распахнула свои двери долгожданная Международная универсальная выставка-ярмарка «KidsExpo: всё для детей». Это яркое событие, организованное Торгово-промышленной палатой Туркменистана совместно с Индивидуальным предприятием «Туркмен Экспо», собрало под одной крышей все самое лучшее для детей.

На выставке представлен широкий ассортимент товаров и услуг для детей и школьников от ведущих мировых и отечественных производителей. Посетители смогут ознакомиться с новинками в области детских товаров, от игрушек и одежды до школьных принадлежностей.

Выставка разделена на тематические зоны, что позволит легко ориентироваться в представленных товарах и услугах. Здесь каждый найдет то, что нужно именно его ребенку.

«KidsExpo» – это не просто выставка, это настоящий праздник для детей и их родителей. Организаторы уверены, что это событие станет традиционным и будет способствовать развитию индустрии детских товаров в Туркменистане.

В рамках выставки “Kids Expo” прошли показ детской моды и шоу туркменских мультфильмов

Ашхабад стал центром детского веселья и образования! С 19 по 22 августа в столице Туркменистана проходит уникальная Международная универсальная выставка-ярмарка KidsExpo: «Всё для детей».

В рамках выставки для маленьких посетителей подготовлена насыщенная развлекательная программа. На выставке организован показ детской моды, где представлены коллекции известных туркменских дизайнеров и многие другие.

Выставка также порадует посетителей яркими шоу, конкурсами, выставкой роботов и многими другими интересными мероприятиями.Ashgabat has become the center of children's fun and education! From August 19 to 22, the capital of Turkmenistan is hosting a unique International Universal Exhibition and Fair KidsExpo: "Everything for Children".

Около 15 стран представлены на первой международной выставке-ярмарке Kids Expo в Ашхабаде

19 августа в столице Туркменистана открылась первая Международная универсальная выставка-ярмарка «Kids Expo: Всё для детей». В масштабном мероприятии принимают участие компании из России, США, Канады, Германии, Португалии, Италии, ОАЭ, Турции, Сингапура, Китая, Бахрейна, Великобритании, Кыргызстана, Казахстана и других стран, работающих в сфере индустрии детских товаров и услуг, сообщает TDH.

Выставка проходит на открытой площадке за отелем «Каракум» и продлится до 22 августа. Посетители смогут ознакомиться с широким ассортиментом товаров и услуг для детей всех возрастов, начиная с новорожденных. Экспозиция охватывает множество тематических направлений индустрии детских товаров.

Организаторы предусмотрели удобную транспортную доступность: до выставки можно добраться на автобусах №1, 3, 22, 33 и 68. Для тех, кто приедет на личном транспорте, предусмотрена парковка.

Дополнительную информацию о выставке можно получить на официальном сайте www.kids.turkmenexpo.com

Президент Туркменистана поздравил участников выставки Kids Expo

Уважаемые участники Международной выставки-ярмарки!

Дорогие гости!

От всей души поздравляю с началом работы Международной выставки-ярмарки «Kids Expo: всё для детей», которая в году эры Возрождения новой эпохи могущественного государства, проходящем под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», впервые организована в беломраморном Ашхабаде!

В независимом нейтральном Туркменистане – крае счастливого детства, где сбываются самые сокровенные желания и достигаются грандиозные цели, дети – очаровательные цветы нашей жизни – окружены огромной заботой со стороны государства. По всей стране строятся современные учреждения дошкольного, школьного образования, физкультурно-оздоровительные и развлекательные центры, тем самым создаётся благоприятная социальная среда, позволяющая получать фундаментальные знания, расширять кругозор и формировать у детей лучшие нравственные черты.

Признавая детство наиболее важным периодом жизни человека, Туркменистан определяет как приоритеты всестороннюю подготовку подрастающего поколения к жизни в обществе, повышение творческой инициативности и навыков у детей, воспитание у них высоких моральных качеств, чувств патриотизма и гражданской солидарности.

На выставке-ярмарке, организаторами которой выступают Торгово-промышленная палата Туркменистана и компания «Turkmen Expo», будут представлены изделия, школьные принадлежности и электронные товары для малышей, учащихся и студентов. Вся продукция как отечественного, так и зарубежного производства высокого качества, экологически чистая и соответствует современным запросам. На полях смотра профильные компании смогут обменяться опытом, состоятся тематические мастер-классы, презентации инновационных разработок, что значительно повышает ценность столь масштабного мероприятия.

Уважаемые друзья!

Дорогие гости!

Сегодня независимый нейтральный Туркменистан последовательно и успешно воплощает в жизнь Цели устойчивого развития, провозглашённые Организацией Объединённых Наций. В этом плане наша страна активно взаимодействует с другими государствами и ведущими международными структурами в таких ключевых областях, как современное образование молодого поколения, охрана здоровья, защита интересов и прав женщин и детей.

Во время Международной выставки-

ярмарки «Kids Expo: всё для детей» специа­лизированные компании получат возможность представить свои инновационные наработки – товары и услуги. Уверен, что красочные экспозиции вызовут интерес у международных партнёров, инвесторов и представителей профильной индустрии из разных стран.

Нынешняя Международная выставка-ярмарка станет знаковым событием в культурной и деловой жизни Туркменистана, так как она не просто прекрасная платформа для демонстрации возможностей бизнесменов, но и своего рода праздничное мероприятие для родителей и их детей.

Уважаемые участники Международной выставки-ярмарки!

Дорогие друзья!

Ещё раз от всей души поздравляю с началом работы Международной выставки-ярмарки «Kids Expo: всё для детей»!

Желаю вам крепкого здоровья, счастливой жизни и больших успехов в работе!

