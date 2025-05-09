Обращение Президента Туркменистана по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Дорогие соотечественники! Дорогие ветераны войны!

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов! Уверен, что этот праздник, воспевающий мир и дружбу, олицетворяющий великую любовь к свободной и благополучной жизни, оставит незабываемые впечатления в сердцах людей, неустанно и добросовестно трудящихся, живущих счастливой жизнью, гордящихся любимой Родиной, постоянно развивающейся и процветающей в эпоху Возрождения новой эпохи могущественного государства.

По традиции, сегодня мы возлагаем венки к памятникам, воздвигнутым в честь отважных воинов, отдавших свои жизни за мир и благополучие во всем мире. С глубоким почтением мы вспоминаем героев, проявивших благородный пример мужества и бесстрашия в огненные годы войны, и наших соотечественников – тружеников тыла, внесших огромный вклад в достижение славной Победы. В честь 80-й годовщины Победы в войне 1941-1945 годов мы вручаем подарки ветеранам. Праздничные мероприятия стали торжеством многовековых гуманных принципов нашего народа, еще более укрепив единство и сплоченность общества.

Уважаемые соотечественники!

1941–1945 годы вошли в историю как самый безжалостный период в истории человечества. Эта война, длившаяся 1418 дней, привела к невосполнимым потерям и оставила незаживающие раны в сердцах людей. Воины проявили незабываемый героизм и мужество во имя мира и дружбы между народами. В первые дни войны тысячи молодых туркменистанцев добровольно ушли на фронт, показав высокий пример патриотизма и отваги в ожесточенных боях. За непоколебимое мужество и героизм сотни наших соотечественников были удостоены высокого звания Героя, а тысячи наших воинов награждены орденами и медалями. В это трудное время все жители Туркменистана, женщины, старики и дети, следуя национальному лозунгу «Все для фронта, все для Победы!», днем и ночью самоотверженно трудились с непоколебимой надеждой на светлое будущее, мир и гуманность. Был собран богатый урожай пшеницы и хлопка, что внесло значительный вклад в достижение Великой Победы. Туркменские женщины, следуя исконным принципам ценности человеческой жизни, проявили высокий пример патриотизма и гуманизма, передав свои ценные украшения и теплую одежду в Фонд обороны, а также соткали огромный ковер под названием «Душа туркмен».

Мы никогда не забудем тяготы и страдания трудных военных лет, причиненный ими ущерб, а героизм людей, проявленный в стремлении к мирной жизни, будет золотыми буквами вписан в нашу славную историю. Ярким свидетельством тому является увековечивание светлой памяти героев, прославление их мужества в произведениях литературы, песни и музыки, кинофильмах и театральных постановках, издание книг «Hatyra» и «Şöhrat». Мы отдаем дань памяти и глубочайшего уважения нашим доблестным защитникам, проявившим высокий пример мужества и отваги. Героическая жизнь наших бесстрашных отцов – образцовая школа патриотизма.

В эпоху Возрождения новой эпохи могущественного государства ветераны войны и труда вносят большой вклад в развитие родной Отчизны, воспитание молодежи в духе патриотизма и мужества, укрепление единства и сплоченности народа.

В Туркменистане, который становится одним из процветающих государств мира, мы с огромным уважением относимся к ветеранам, показавшим безусловный пример любви и верности Отчизне в 1941-1945 годах, к матерям, пережившим суровые дни войны, ко всем, кто мужественно боролся за великую цель. Старшее поколение – наша гордость, воспитывает в нас любовь к Родине, уважение к человеческому достоинству, родителям, и служит примером для подражания.

Уважаемые граждане Туркменистана!

Политика, направленная на укрепление глобального мира и безопасности, создание условий для устойчивого развития и расширение эффективного сотрудничества, обеспечивает высокий международный авторитет нашей независимой, постоянно нейтральной Отчизны. Мы особенно гордимся тем, что Туркменистан выступает за развитие дружественных отношений в мире и активно участвует в выработке обоснованных решений важных вопросов современности. Проводимая нами политика нейтралитета – это политика мира и дружбы. Объявление мировым сообществом 2025 года «Международным годом мира и доверия» стало символом признания правового статуса, стремления к миру, дружбе и доброй воле нашей независимой Родины.

Дорогие соотечественники! Дорогие ветераны войны!

Еще раз сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в труде на благо дальнейшего процветания нашей любимой Родины!

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. /// nCa, 9 мая 2025 г.