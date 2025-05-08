Пресс-тур в Республику Беларусь #4 – Беловежская Пуща: пример гармонии человека и природы

Эльвира Кадырова, Брестская область, Беларусь, 6 мая 2025 г.

На юго-западе Беларуси, на самой границе с Польшей, раскинулась Беловежская пуща — уникальный национальный парк, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из крупнейших и старейших лесных массивов Европы.

Нашей группе журналистов из стран СНГ и ЕАЭС в рамках пресс-тура в Республику Беларусь посчастливилось посетить этот исторический уголок природы и погрузиться в атмосферу вековых деревьев, а также понаблюдать за зубрами.

Символ Беловежской пущи – зубры. Эти животные (весом до тонны порой), вызывающие трепет, находятся под охраной и обитают в специально оборудованных вольерах, где посетители могут наблюдать за ними вблизи.

А недавно у одной из самок, обитающей в вольере родился зубренок, что свидетельствуем о том, что животные чувствуют себя на огражденной территории хорошо.

Кроме зубров, туристы прогуливаясь по парку могут встретить лосей, оленей, и множество видов птиц.

Одна из задач заповедника – это сохранение и восстановление популяции зубра, а также других ценных, редких и исчезающих видов животного и растительного мира данной территории.

Площадь парка составляет 150 000 гектаров, из которых 117 000 га покрыты реликтовыми лесами. Беловежская пуща – это дом для 1024 видоврастительного мира (в том числе эндемики) и 12000 видов фауны. Стоит также отметить, что численность популяций животных на территории заповедника – стабильная. Не наблюдается также миграции животных, поскольку условия питания и обитания достаточно комфортные.

Многие животные выпускаются из вольеров в пущу после адаптации. Это позволят проводить изучение естественного хода природных процессов, протекающих в природных комплексах национального парка, его биологического разнообразия.

На территории пущи расположено около 60 населённых пунктов – деревень, а также единичных хуторов. Присутствие человека абсолютно не мешает животным. Без преувеличения, Беловежская Пуща – это уникальный пример полного экологического благополучия и гармоничного сосуществования людей и животных.

Беловежская пуща – это уникальный лес не только хранит многовековую историю, но и остается важным природным памятником мирового значения.

Богатство природы Беловежской пущи, включающее разнообразие животного мира, обилие кремня и наличие важного торгового пути по воде между Балтикой и Черноморьем, с древнейших времен служило магнитом для поселений и охотников.

Здесь, буквально всеми органами чувств видишь, осязаешь величие матери природы – вековые дубы высоко до 30 метров сопровождают вас в прогулках по лесными тропам, а легкий шорох их крон будто нашептывает истории из жизни Беловежской пущи. Одним из таких зеленых свидетелей истории является Дуб Патриарх. По утверждению дендрологов, ему около 600 лет. Мы попытались обхватить легендарное дерево, чтобы определить его диаметр. Шестеро наших коллег выстроились в хоровод, чтобы полностью обнять ствол гиганта.

Археологические находки, такие как захоронения мелоградской культуры (VII–III вв. до н.э.) и более поздние погребения XI–XIII веков, подтверждают это. На протяжении своей истории Беловежская пуща, несмотря на смену государственных принадлежностей, неизменно являлась излюбленным местом охоты для представителей высшей знати – от киевских и литовских князей до польских королей, русских царей и советских руководителей.

Земля пущи хранит память не только о царских охотах, но и о событиях наполеоновского нашествия.

В 1939 году исторические обстоятельства привели к тому, что пуща вошла в состав Белорусской ССР и была объявлена государственным заповедником. В 1991 году ее статус был изменен на национальный парк «Беловежская пуща». Уже в 1992 году наиболее ценные участки древнего леса были включены ЮНЕСКО в Список Всемирного наследия, став первым подобным объектом на территории бывшего СССР. В 1993 году Беловежская пуща получила статус биосферного заповедника.

Одним словом, если вы намерены путешествовать по Беларуси, Беловежская пуща должна стать обязательным пунктом на вашей туристической карте. Единение с природой, глоток умиротворения в суете жизни, общение с животным миром – это лишь малое из того, что обещает визит в пущу. ///nCa, 7 мая 2025 г.

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