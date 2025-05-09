Международная выставка-ярмарка “TurkmenTextile Expo-2025”

В Ашхабаде пройдет Международная выставка текстильной промышленности “TurkmenTextile Expo-2025”.

TurkmenTextile Expo 2025 — это ключевая платформа для демонстрации продукции, установления новых деловых связей и расширения сотрудничества с ведущими игроками текстильной отрасли. Выставка соберет производителей, поставщиков, дистрибьюторов, а также представителей государственных структур и профильных ассоциаций со всего мира.

Участие в выставке предоставит Вам возможности для:

Презентации своих товаров или услуг широкой международной аудитории;

Проведения прямых переговоров с потенциальными партнерами;

Изучения новых рынков и трендов;

Расширения дистрибьюторской и экспортной сети.

Форматы участия:

Стенд с застройкой – 800 ТМТ/м² (включает конструкцию, мебель и оргуслуги);

Площадь без застройки – 600 ТМТ/м²;

Обязательный регистрационный сбор – 2000 ТМТ.

Официальный сайт выставки: https://turkmentextile.turkmenexpo.com /// nCa, 9 мая 2025