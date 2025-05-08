Темп человеческого развития замедлился до самого низкого уровня за последние 35 лет, согласно Докладу Программы развития ООН

Шестьдесят процентов людей надеются, что искусственный интеллект создаст новые возможности для трудоустройства

Брюссель, 6 мая 2025 года — Прогресс в области человеческого развития сталкивается с беспрецедентным замедлением, согласно новому докладу, опубликованному сегодня Программой развития ООН (ПРООН). Доклад показывает, как искусственный интеллект (ИИ) может стать новым стимулом для развития.

Вместо постепенного восстановления после кризисных 2020–2021 годов доклад отмечает неожиданное замедление прогресса. За исключением этого периода небольшое повышение глобального Индекса человеческого развития, прогнозируемое в новом докладе, является самым незначительным с 1990 года.

Доклад о человеческом развитии за 2025 год «Вопрос выбора: люди и возможности в эпоху искусственного интеллекта (ИИ)» анализирует прогресс в области развития по целому ряду показателей, составляющих Индекс человеческого развития (ИЧР): достижения в области здравоохранения и образования, а также уровень доходов. Прогнозируемое значение ИЧР за 2024 год свидетельствует об отсутствии существенных позитивных изменений во всем мире.

Кроме тревожной тенденции замедления глобального прогресса, доклад указывает на усиливающееся неравенство между богатыми и бедными странами. Традиционные пути развития оказываются под давлением глобальных вызовов, и миру необходимы решительные действия, чтобы избежать длительного застоя.

«На протяжении десятилетий мы двигались по пути достижения очень высокого уровня человеческого развития к 2030 году, но текущее замедление сигнализирует о реальной угрозе для глобального прогресса», – отметил Ахим Штайнер, Администратор ПРООН. «Если медленный прогресс 2024 года станет “новой нормой”, то достижение целей, поставленных на 2030 год, может быть отложено на десятилетия. Все это сделает наш мир менее безопасным, более разобщенным и более уязвимым к экономическим и экологическим потрясениям».

Согласно докладу, разрыв между странами с низким и очень высоким Индексом человеческого развития увеличивается уже четвёртый год подряд.

Развивающиеся страны с низкими показателями ИЧР сталкиваются с серьёзными вызовами в условиях усиливающейся напряжённости в мировой торговле, усугубляющегося долгового кризиса и индустриализации, не сопровождающейся созданием рабочих мест.

«На фоне глобальных потрясений нам необходимо срочно искать новые способы стимулирования развития», – сказал г-н Штайнер. «Поскольку искусственный интеллект продолжает стремительно проникать во многие сферы нашей жизни, мы должны серьезно рассмотреть его потенциал для развития. Новые технологии появляются почти ежедневно. И хотя ИИ не является универсальным решением всех проблем, от наших сегодняшних решений зависит, сможем ли мы придать новый импульс развитию и открыть перед человечеством другие возможности и перспективы».

В докладе представлены результаты недавнего опроса, согласно которому люди выражают сдержанный оптимизм по поводу изменений, связанных с внедрением искусственного интеллекта.

Каждый второй опрошенный в мире считает, что его работа может быть автоматизирована. При этом 60% респондентов уверены, что ИИ откроет для них новые карьерные возможности, в том числе в еще не существующих профессиях.

Лишь 13% участников опасаются, что ИИ может привести к сокращению рабочих мест. В то же время в странах с низким и средним уровнем ИЧР 70% респондентов ожидают, что искусственный интеллект повысит их производительность, а две трети планируют использовать ИИ в сфере образования, здравоохранения или на работе в следующем году.

Авторы доклада выступают за человеко-ориентированный подход к ИИ, который позволит кардинально переосмыслить стратегии развития. Результаты опроса показывают, что люди во всем мире готовы к подобной «перезагрузке».

В докладе выделены три ключевых направления изменений:

Построение экономики, в которой люди сотрудничают, а не конкурируют с ИИ.

Обеспечение человеческого участия и контроля на всех этапах жизненного цикла ИИ – от разработки до внедрения.

Модернизация систем образования и здравоохранения с учётом потребностей 21 века.

Демократизация искусственного интеллекта уже началась. Почти каждый пятый участник опроса уже использует ИИ в повседневной жизни. Большинство респондентов из стран с низким уровнем человеческого развития планируют начать применять ИИ в сфере образования, здравоохранения или на работе в течение следующего года. Так, задача устранения разрыва в доступе к электричеству и интернету становится как никогда актуальной, чтобы никто не остался в стороне от новых возможностей. Однако одного доступа недостаточно: настоящее неравенство будет определяться тем, насколько эффективно ИИ сможет усиливать человеческие способности, а не заменять их.

«Решения, которые мы примем в ближайшие годы, определят наследие этой технологической трансформации для человеческого развития», – сказал Педро Консейсао, директор Офиса ПРООН по подготовке Доклада о человеческом развитии. «При правильной политике и фокусе на человеке ИИ может стать важным мостом к новым знаниям, навыкам и идеям, способным расширить возможности всех – от фермеров до владельцев малого бизнеса».

Доклад о человеческом развитии за 2025 год доступен по ссылке: https://hdr.undp.org/human-development-report-2025. /// nCa, 8 мая 2025 года (в сотрудничестве с ПРООН в Туркменистане)