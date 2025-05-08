В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Программы ООН по населённым пунктам (ООН-Хабитат)

6 мая 2025 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с членами оценочной миссии, в состав которой вошли международные эксперты Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Основной темой переговоров стало расширение двустороннего сотрудничества в рамках действующего Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и ООН-Хабитат.

В ходе встречи было отмечено, что за последние годы взаимодействие между Туркменистаном и ООН-Хабитат значительно активизировалось. Партнерство стимулирует развитие национальной политики в области градостроительства по различным направлениям, включая регулирование, планирование, проектирование и охрану окружающей среды в городских и сельских населенных пунктах.

Стороны подчеркнули значимость принятия и реализации национальных программ, созвучных обязательствам страны в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и служат ключевой основой для реализации ЦУР 11.

Завершая конструктивный диалог, участники встречи выразили обоюдную решимость и впредь всемерно способствовать развитию сотрудничества, наполняя его новыми практическими шагами и инициативами. /// nCa, 8 мая 2025 года (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)