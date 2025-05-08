В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2025 ГОДА ТУРЦИЯ ОТ ТУРИЗМА ПОЛУЧИЛА ДОХОД В РАЗМЕРЕ 9,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ

В I квартале 2025 года Турцию посетили 8 млн 844 тыс. туристов, а доходы от туризма за указанный период составили 9,5 млрд. долларов США. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на пресс-конференции в Стамбуле.

По словам министра, это самый высокий показатель за первый квартал за всю историю туристической отрасли страны.

«Согласно данным Всемирной туристской организации ООН, Турция в 2024 году стала 4-ым крупнейшим туристическим рынком в мире. На прошлый год мы ставили цель принять 60 млн туристов, но завершили год с показателем 62,2 млн, установив новый рекорд. Наша цель к концу 2025 года – принять 65 млн туристов и получить доход от туризма в размере 64 млрд долларов», — отметил Эрсой.

Министр также сообщил, что доходы от туризма в первые три месяца 2025 года выросли на 5,6 процента.

В указанный период Турцию посетили 733 тысячи туристов из Ирана, 601 тысяча — из России, 572 тысячи — из Германии, 560 тысяч — из Болгарии и 304 тысячи — из Великобритании. В среднем они провели в Турции 11 ночей и тратили около 98,90 доллара США в сутки. ///nCa, 8 мая 2025г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)