Международная конференция TESC 2025: Инновации, экология и развитие углеводородной промышленности

В июне 2025 года столица Туркменистана вновь станет международной энергетической площадкой, принимая Международную научно-практическую конференцию «Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при разработке месторождений углеводородов» (TESC 2025) (https://tesc-turkmenistan.com/ru). Это знаковое мероприятие, инициированное Государственными концернами «Туркменгаз», «Туркменнебит» и «Туркменгеология» в партнерстве с Туркменским энергетическим форумом (https://tef-turkmenistan.com/ru), соберет в столице Туркменистана ведущих экспертов, политиков, представителей академического сообщества, инвестиционных кругов и мировых энергетических компаний. Центральным тезисом конференции станет всестороннее обсуждение перспектив устойчивого развития отрасли в контексте динамичной технологической и климатической среды.

Конференция пройдет в гибридном формате, обеспечивая инклюзивное участие делегатов как посредством физического присутствия, так и онлайн, что способствует максимальному охвату заинтересованных сторон. Программа мероприятия структурирована таким образом, чтобы охватить ключевые императивы современной энергетики: необходимость экологически ответственного освоения углеводородных ресурсов, внедрение передовых цифровых технологий и критическая важность развития человеческого капитала как основы будущей энергетической системы.

Открывающая пленарная сессия под названием «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты при разработке углеводородных ресурсов» станет важной платформой для обсуждения стратегических направлений развития энергетического сектора Туркменистана. Особое внимание будет уделено интеграции климатических целей в производственные процессы, а также поиску баланса между интенсификацией добычи и обеспечением экологической устойчивости. На сессии также будут обсуждаться инновационные подходы к разработке месторождений и приоритетные направления инвестиций в нефтегазовую отрасль. В частности, в рамках первой сессии – «Будущее добычи углеводородов через внедрение искусственного интеллекта» – эксперты представят результаты применения искусственного интеллекта в разведке и управлении месторождениями, включая алгоритмы машинного обучения и предиктивную аналитику, которые позволяют снизить операционные затраты и повысить эффективность добычи.

Вторая сессия под названием «Сокращение выбросов метана и CO₂ при добыче углеводородов: фокус на газовый кратер Дарваза» будет посвящена экологическим императивам. На этой сессии будут рассмотрены вопросы, связанные с передовыми методами мониторинга и контроля выбросов парниковых газов, включая использование спутниковых технологий и систем улавливания и переработки метана. Особый научный интерес представляет потенциал газового кратера Дарваза как уникальной площадки для научных исследований в области выбросов парниковых газов и поиска инновационных экологических решений. Эта дискуссия является важным шагом в реализации курса Туркменистана на выполнение своих обязательств в рамках Глобального метанового соглашения и реализацию национальных экологических программ.

Гуманитарный аспект устойчивого развития отрасли станет центральной темой третьей сессии – «Человеческий капитал как ключевой элемент обеспечения экологически ответственной и устойчивой добычи углеводородных ресурсов». Дискуссия будет сосредоточена на вопросах подготовки высококвалифицированных специалистов нового поколения, роли специализированного образования, важности международного обмена опытом и необходимости междисциплинарных подходов в формировании кадрового потенциала, способного обеспечить успешную зеленую трансформацию энергетического сектора. Основным тезисом сессии является признание человеческого капитала стратегическим ресурсом для достижения целей экологической устойчивости в нефтегазовой отрасли.

В этом году форум, как ожидается, соберет более 300 делегатов из более чем 30 стран, что наглядно демонстрирует растущий международный интерес к этому мероприятию. В прошлом году форум собрал 250 участников, и сейчас число делегатов значительно увеличилось. Среди них будут ключевые игроки энергетической отрасли, такие как SPE, CNPC, Dragon Oil, PETRONAS, а также ведущие международные организации, включая ООН и ее специализированные учреждения. Это мероприятие станет важной платформой для обсуждения будущего энергетической отрасли и устойчивого развития на глобальном уровне.

Мероприятие пройдет в Научно-исследовательском институте природного газа Государственного концерна «Туркменгаз», где будут организованы пленарные заседания, тематические дискуссионные панели, презентации научных докладов и двусторонние встречи, направленные на установление новых деловых и научно-технических партнерств. TESC 2025 позиционируется не только как авторитетная конференция, но и как стратегическая платформа для интенсивного обмена передовыми знаниями, инновационным опытом и прорывными технологиями, определяющая вектор устойчивого развития энергетического сектора Туркменистана в контексте глобальных климатических и технологических трансформаций. Это мероприятие убедительно демонстрирует открытость страны к международному сотрудничеству и ее стремление укрепить свою роль в качестве надежного и ответственного партнера на мировой энергетической арене. /// nCa, 9 мая 2025 г. (материал предоставлен Туркменским энергетическим форумом, соорганизатором конференции – https://tef-turkmenistan.com/ru)