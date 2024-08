Обзор грузовых авиаперевозок – Центральная Азия и Кавказ – Часть четвертая

Туркменистан

Расширение и модернизация парка воздушных судов

Авиакомпания “Туркменские авиалинии” добилась значительных успехов в модернизации и расширении своего грузового парка. В марте 2023 года авиакомпания получила свой первый грузовой самолет Airbus A330-200P2F, который стал первым в Центральной Азии широкофюзеляжным самолетом, переоборудованным из пассажирского самолета в грузовой (P2F). Этот самолет, зарегистрированный как EZ-F429, прибыл в Ашхабад в мае 2023 года. Это приобретение является частью национальной дорожной карты гражданской авиации Туркменистана на период до 2030 года, направленной на значительное расширение возможностей страны в области грузовых авиаперевозок.

В апреле 2023 года авиакомпания “Туркменские авиалинии” получила свой второй Airbus A330-200P2F, зарегистрированный как EZ-F430. Ожидается, что эти самолеты, оснащенные двигателями Rolls-Royce Trent 772B-60, станут основными связующими звеньями между Азией и Европой, облегчая транзит через крупный логистический центр в аэропорту Ашхабада.

Внедрение этих широкофюзеляжных грузовых самолетов знаменует собой значительное расширение операционных возможностей авиакомпании, что позволяет ей обслуживать новые маршруты в Южную Корею и различные европейские пункты назначения, включая Чехию и Германию.

Расширение маршрутной сети

Авиакомпания “Туркменские авиалинии” активно расширяет сеть грузовых маршрутов. С июля 2023 года авиакомпания еженедельно выполняет грузовые рейсы в Милан (Италия) и Шэньчжэнь (Китай), используя свои недавно приобретенные самолеты Airbus A330-200P2F. Это расширение является частью стратегии авиакомпании по позиционированию Ашхабада как центрального узла международных грузовых перевозок. Кроме того, авиакомпания начала сотрудничество с бельгийским грузовым перевозчиком Challenge Airlines для выполнения рейсов из Льежа (Бельгия) в Нинбо (Китай) с остановкой в Ашхабаде. Это сотрудничество подчеркивает растущую роль Ашхабадского аэропорта как ключевого транзитного и логистического узла в Центральной Азии.

Усовершенствования инфраструктуры

Ашхабадский аэропорт позиционируется как крупный грузовой и логистический узел в регионе. Аэропорт располагает современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом, способным обеспечить безопасные и эффективные грузовые операции. Эти возможности привлекли других международных грузовых перевозчиков, таких как Cargolux, MNG Airlines, Moalem Aviation и Mongolian Airlines, что еще больше укрепило транспортную и логистическую инфраструктуру Туркменистана.

Кыргызстан

Расширение авиапарка

Кыргызстанская авиакомпания AeroStan значительно расширила свой авиапарк, добавив в марте 2023 года еще один грузовой самолет Boeing 747-200F. Это дополнение увеличило общий парк авиакомпании до пяти широкофюзеляжных грузовых самолетов, включая три Boeing 747-200F и два Airbus A300B4-200F. Авиакомпания “AeroStan”, базирующаяся в Бишкекском аэропорту “Манас”, выполняет рейсы в пункты назначения по всей Азии, Китаю, Африке, Центральной и Южной Америке. Расширение парка воздушных судов подчеркивает стратегический рост компании и ее роль ключевого игрока на региональном рынке грузовых авиаперевозок.

Операционная направленность

Компания “AeroStan”, основанная в 2008 году, является оператором чартерных грузовых авиаперевозок, который использует стратегическое расположение Кыргызстана для связи с различными мировыми рынками. Разнообразный парк воздушных судов авиакомпании и обширная маршрутная сеть позволяют ей обслуживать широкий спектр видов грузов и отраслей промышленности, позиционируя Кыргызстан как жизненно важное звено в глобальной цепочке поставок грузовых авиаперевозок.

Азербайджан

SILK WAY WEST AIRLINES

Расширение и модернизация парка воздушных судов

Авиакомпания Silk Way West Airlines, базирующаяся в Баку, является ведущей грузовой авиакомпанией в Каспийском и Центральноазиатском регионах, годовой грузооборот которой превышает 500 000 тонн. Авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту им. Гейдара Алиева в Баку, ежемесячно выполняет около 350 регулярных рейсов по 40 направлениям по всему миру. Авиакомпания значительно расширила свой парк воздушных судов и возможности. В октябре 2023 года Silk Way West получила свой первый грузовой самолет Boeing 777, а в декабре 2023 года – второй грузовой самолет Boeing 777. Эти самолеты, являющиеся частью более крупного заказа, включающего пять Boeing 777F и два Boeing 777-8F, повышают пропускную способность авиакомпании и эффективность ее эксплуатации. Грузовые самолеты Boeing 777, известные своей большой грузоподъемностью и дальностью полета, позволят Silk Way West расширить свои дальнемагистральные перевозки и сократить время в пути.

Расширение маршрутной сети

Авиакомпания Silk Way West Airlines активно расширяет свою маршрутную сеть. В 2023 году авиакомпания запустила новые грузовые маршруты в Хьюстон, Лос-Анджелес и другие крупные пункты назначения в Северной и Южной Америке. Сеть авиакомпании также включает регулярные рейсы в Чикаго и Даллас, что делает ее важным игроком на рынке трансконтинентальных грузовых перевозок. Кроме того, Silk Way West обслуживает маршруты в ключевые пункты Ближнего Востока и Центральной Азии, включая Даммам и Ташкент, расширяя свое стратегическое присутствие в этих регионах.

Стратегическое партнерство и сотрудничество

Silk Way West установила несколько стратегических партнерств для расширения своих операционных возможностей. В ноябре 2023 года авиакомпания присоединилась к платформе онлайн-бронирования cargo.one, предоставляющей удобный интерфейс, который упрощает процессы бронирования и оптимизирует загрузку мощностей. Ожидается, что этот шаг позволит сократить расходы и повысить эффективность. Кроме того, авиакомпания подписала соглашение о поставках комплектующих с Turkish Technic, гарантирующее доступ к запасным частям и сервисному обслуживанию для своего парка самолетов Boeing 777. Эти партнерские отношения имеют решающее значение для поддержания высоких эксплуатационных стандартов и удовлетворения растущего спроса на грузовые авиаперевозки.

В июле 2024 года авиакомпания Silk Way West Airlines подписала Меморандум о взаимопонимании (MOU) с China Henan Aviation Group, направленный на повышение эффективности перевозок грузов воздушным транспортом между Чжэнчжоу, Китай, и Баку, Азербайджан. Это партнерство направлено на создание надежной модели сотрудничества с двумя центрами, охватывающими Азиатско-Тихоокеанский регион и соединяющими Европу, Америку и Африку. Эта инициатива значительно увеличит частоту грузовых маршрутов между Чжэнчжоу и Баку, что сделает Чжэнчжоу ключевым транспортным узлом для Азиатско-Тихоокеанского региона, а Баку – центральным транспортным узлом для Европы и других регионов.

Планы на будущее

В настоящее время Silk Way West эксплуатирует парк самолетов Boeing, состоящий из двух Boeing 777F, семи Boeing 747-400F и пяти Boeing 747-8F. Авиакомпания заказала два грузовых самолета нового поколения 777-8 и два грузовых самолета Airbus A350, что еще больше повысит эффективность ее авиапарка и снизит воздействие на окружающую среду. Эти новые самолеты будут способствовать достижению стратегических целей Silk Way West по расширению своей глобальной сети и обеспечению надежных и эффективных грузовых авиаперевозок.

Грузия

GEO SKY

Расширение автопарка и новые маршруты

В декабре 2023 года авиапарк Georgian Wings пополнился самолетами Boeing 737-300, что позволило запустить новые международные маршруты. В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы из Тбилиси в Батуми, Баку, Ташкент, Актау и Кишинев. Расширение сферы пассажирских перевозок Geo Sky является частью более широкой стратегии, направленной на диверсификацию бизнеса и превращение Тбилисского международного аэропорта в центр авиаперевозок между Европой и Азией.

Диверсификация сферы пассажирских перевозок

Грузинская грузовая авиакомпания Geo Sky диверсифицировала свою деятельность, запустив пассажирское подразделение под брендом Georgian Wings. В июле 2023 года Georgian Wings начала выполнять регулярные пассажирские рейсы между Тбилиси и Батуми на 70-местном турбовинтовом самолете ATR 72-500. Этот шаг направлен на улучшение внутреннего сообщения и использование стратегического местоположения Грузии для международного расширения. Авиакомпания планирует добавить новые маршруты в города Турции, Узбекистана, Казахстана и Молдовы, что еще больше укрепит ее региональное присутствие.

CAMEX AIRLINES

Расширение парка воздушных судов и международная экспансия

Базирующаяся в Грузии авиакомпания Camex Airlines расширяет свой грузовой парк, добавив в марте 2023 года Boeing 737-800SF (MSN 33800). Самолет, переоборудованный компанией Aeronautical Engineers Inc. и арендованный у World Star Aviation, присоединится к парку, в котором уже есть переоборудованный Boeing 737-800BCF. Авиакомпания Camex Airlines планирует создать дочернюю компанию в Словении под названием CAMEX Adria Airlines, что позволит еще больше расширить ее присутствие и возможности на европейском рынке.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА КУТАИСИ

Международный аэропорт Кутаиси станет единственным в Грузии аэропортом, не имеющим ограничений по типу эксплуатируемых воздушных судов. Проект предусматривает строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3500 метров и дополнительной инфраструктуры аэропорта. После завершения строительства новая взлетно-посадочная полоса проложит путь к запуску настоящих дальнемагистральных перевозок, как пассажирских, так и грузовых, создав новый центр грузовых авиаперевозок в Кутаиси. Этот проект включен в стратегию развития Грузии “Видение 2030”, направленную на улучшение потенциала грузоперевозок воздушным транспортом в стране.

Армения

Грузовые операции Lufthansa

В июле 2023 года Lufthansa Cargo запустила свои первые регулярные грузовые авиаперевозки из Франкфурта в Ереван, Армения. Эти рейсы, выполняемые раз в неделю на грузовых самолетах Boeing 777F, интегрируют Армению в глобальную сеть грузовых авиаперевозок. Ожидается, что внедрение этих услуг улучшит связь и логистическую инфраструктуру Армении, способствуя эффективной транспортировке грузов между Европой и Кавказским регионом.

Вывод

Сектор грузовых авиаперевозок в Центральной Азии, Каспийском регионе и на Кавказе переживает значительный рост и развитие. Стратегические инвестиции в расширение парка воздушных судов, улучшение инфраструктуры и международное партнерство способствуют тому, что эти страны становятся ключевыми узлами в глобальной сети грузовых авиаперевозок. Ожидается, что это преобразование укрепит их логистические возможности, будет способствовать экономическому росту и улучшит связь во всем регионе в целом.

Несколько вопросов остаются открытыми, например, какие аэропорты возьмут на себя роль ключевых грузовых хабов, как будут организованы основные транзитные грузопотоки между Европой и Азией и как будет развиваться конкуренция между грузовыми авиакомпаниями в регионе. Ясно одно: сектор грузовых авиаперевозок ожидает значительное и захватывающее развитие. /// nCa, 16 августа 2024 г. (первоначально опубликовано на aircargo.atocomm.eu) [конец]