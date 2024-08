Д-р Бегенч Караев

Вроде загадочное на первый взгляд, и в то же время популярное выражение «smart», часто встречающееся в нашей повседневности, при первом приближении тривиально переводится с английского языка как «умный», «сообразительный» или «сметливый». Следуя этой логике и в заголовке вашей покорной слугой приведены выражения «D-smart» и «G-smart» для обозначения на лад современного англо-американского языка как «Smart Diplomacy for Smart Generation».

Логика прогрессирующего лексического элемента «smart» отражает специфику процесса формирования новых терминов информационной эры для обозначения «умных», то есть высокотехнологичных объектов или предметов, с цифровым управлением. Для примера можно привести известное слово «смартфон», означающее мобильный телефон, которые из них по выполняемым функциям порою намного превосходит обычные компьютеры. Или возьмем выражение «Smart-TV», что означает своеобразный гибрид телевизора и компьютера. Такой телевизор новейшего поколения выпускается с встроенной операционной системой со многими и функциями, включая вход в интернет и социальные сети. Даже обычные наручные часы, благодаря цифровым технологиям обрели модели, которые широко распространены под названием «smart watch» – «смарт-часы». Сегодня видно, что и книги в этой области также стали обретать дополнительные качества, будучи названными как «smart-reading» – «умное чтиво». С недавнего времени многие программные интернет-приложения стали обеспечиваться так называемыми функциями «smart-support», для расширения возможностей для сетевых пользователей.

О масштабах разрастания smart технологий свидетельствует и то, что сегодня целые градостроительные комплексы оснащаются цифровыми – умными технологиями. В частности, в Туркменистане 29 июня 2023 года состоялось открытие «умного» города Аркадаг, который был отстроен на основе концепции Smart-city. Новый город, получивший законодательный статус государственного значения, получил 21 международную награду за передовые решения, прежде всего за цифровые технологии. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил необходимость разработки концепции развития города Аркадаг на 2024–2052 годы. Глава государства отметил, что такой документ позволит туркменскому «смарт-сити» занять достойное место на международной арене. Не исключено, что к моменту ввода второй очереди города Аркадаг будут освоены новейшие технологии уровня «smart+» или даже «smart++» и более.

Обогащение подобного информационного контента так называемой ноосферы нашей планеты идет ускоренными темпами, и, данный процесс диктует свои правила для всего человеческого сообщества. Как известно, понятие «ноосфера» означает сферу взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человеческая деятельность становится главным, определяющим фактором развития. Как составные части ноосферы известны также и такие понятия как техносфера, антропосфера, социосфера и др. Все они являются продуктами нового феномена в жизни цивилизации – наступления цифровой эру, которая в свою очередь породила так называемое «виртуальное пространство». Виртуальная часть ноосферы настойчиво расширяет свои пределы, вторгаясь уже в разум и интеллект человека, не говоря уже о общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной жизнедеятельности людей.

Одним из очевидных примеров воздействия виртуального мира на реальную природу являются экономические, особенно энергетические и экологические последствия стремительного роста майнинга – добычи виртуальной валюты – Биткоина. Энергоемкость инфраструктуры компьютерных сетей по добыче криптовалюты вызывает весьма серьезные опасения на уровне официальной власти во многих странах мира.

В частности, одна транзакция Биткоина может потребить до 1 200 кВтч энергии. Это эквивалентно почти 100 000 транзакциям VISA, что делает главную криптовалюту крайне энергоемким способом проведения транзакций. Глобальный майнинг Биткоина потребляет в 7 раз больше электроэнергии, чем все глобальные операции Google. Добыча Биткоина ежегодно потребляет около 160 тераватт-часов электроэнергии. Это больше, например, чем потребляет целая Аргентина.

Сеть Биткоина использует около 2% от общего объема электроэнергии, потребляемой США в год (в этих данных не учитываются энергозатраты на майнинг других криптовалют). В России ежегодно на цели криптомайнинга расходуется 16 млрд. кВт.ч электроэнергии, то есть почти 1,5% от общего энергопотребления в стране, и энергопотребление криптомайнингом продолжает расти.

В целом же, ежегодно глобальный Интернет потребляет от 84 до 143 гигаватт электроэнергии или же от 3,6% до 6,2% мирового потребления. По последним исследованиям, во время пика потребления гигабайтов, Интернет «съедает» до 10% от глобального объема электричества. По некоторым прогнозам, в 2025 году IT индустрия будет способна потреблять до 20% производимой электроэнергии и стать причиной 5,5% мирового объема выпуска СО 2 в атмосферу.

Углеродный след одного добытого Биткоина составляет 223 тонны CO 2 . Согласно исследованию сайта Forexsuggest, в 2021 году при добыче Биткоина выбросы углекислого газа в атмосферу составили 56,8 миллионов тонн. Это вдвое больше, чем при майнинге другой криптовалюты — эфира.

Одним словом, майнинг криптовалют стал в последние несколько лет настолько массовым явлением, что начал оказывать заметное влияние на мировую энергетику и геополитику. Попытки борьбы с этим явлением в одной стране, стали приводить к нарушениям в энергобалансах соседних государств. Китай, запускающий цифровой юань, объяснил борьбу с Биткоином необходимостью сокращения выбросов CO 2 . В то же время, попытки Китая в свое время запретить майнинг криптовалют на своей территории, привели к тому, что лидерами в этой сфере стали США, Россия и Казахстан, при этом энергосистемы постсоветского пространства оказались не готовы к подобному сценарию.

Вышеприведенные цифры свидетельствуют об увеличении утилизационных результатов «виртуального населения» человечества, обитающего в пространстве Интернет, или во всемирной паутине – www. Если рассмотреть это явление с точки зрения системных исследований, то наша жизнь стала дихотомной – реальной и виртуальной, между которыми происходит весьма тесное взаимодействие. Эти две сферы постоянно обуславливают друг друга, то есть, из виртуальной сферы рождаются реальные вещи, а реальные потребности обуславливают виртуальные процессы и т.д. Не случайно, что представители экспертного сообщества видят в социальных сетях одну из серьезных причин социально-политической мобилизации общества.

Доктор социологических наук, профессор Института международных отношений МИД Туркменистана Овез Мухамметбердиев обращает внимание на то, что «XXI век привнёс в нашу жизнь не только высокие технологии, сверхскоростные коммуникации, фантастические инновации, но ещё и много такого, что было немыслимо в XX веке. В частности, на наших глазах идёт трансформация в социально-психологической сфере, которая всё больше и чётче обретает законченный системный характер».

В качестве примера и для более доступного понимания сути происходящих процессов, следует упомянуть, что создание современных технологий «smart» стало возможным не только благодаря прогрессу компьютеризации и цифровых технологий, но и под воздействием революционных идей в области науки управления, особенно – менеджмента, в середине прошлого века.

В данном контексте, впервые в широкий оборот аббревиатуру SMART ввел в 1954 году один из самых влиятельных теоретиков менеджмента XX века американский учёный австрийского происхождения Питер Друкер (нем. Peter Ferdinand Drucker). Изначально правила SMART служили критериями рационально сформулированной стратегической цели компании. Другими словами, Друкер ввел в оборот понятие «SMART objectives» и «SMART Goals», что означали «умную», то есть ясную выработку целей и задач. В основе теории Друкера лежит его представление о новом информационном обществе, характеризуемом постоянными изменениями. В мире будущего «творческая деструкция» будет основополагающим признаком общества в целом, а не только его экономической сферы.

Профессионалы-управленцы наступающей эпохи окажутся перед необходимостью приспосабливаться к ситуации периодических трансформаций, когда, казалось бы, неординарные явления перестанут восприниматься как исключения и станут нормой жизни. «В периоды коренных структурных преобразований, — писал Друкер в книге «Задачи менеджмента в XXI веке» — выживают только лидеры перемен — те, кто чутко улавливают тенденции изменений и мгновенно приспосабливаются к ним, используя себе во благо открывающиеся возможности».

Крупный теоретик управленческой практики Джордж Доран (George Rutledge Doran) в ноябре 1981 на страницах журнала «Management Review» опубликовал статью под названием «There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives». Здесь он сформулировал свой вариант расшифровки акронима SMART, который описывает цели и задачи управления как: Specific (конкретный), Measurable (измеримый), Assignable (назначаемый), Realistic (реалистичный) и Time related (связанный со временем).

Современное усложнение системы международных отношений обуславливает актуальность технологий «smart» и S.M.A.R.T. не только для бизнес-сообществ или же развития высокотехнологичной экономики и промышленности. Теперь все больше становится очевидным факт необходимости выработки методологий S.M.A.R.T. и в области дипломатии, включая ее самую вершину – на уровне функционирования ООН. В этой связи все больше упоминается термин «цифровая дипломатия», который прежде всего намекает на межгосударственные отношения в виртуальной сфере. Опыт показывает, что цифровая дипломатия пока ограничивается пределами использования интернет-технологий и компьютерной переработки информации.

В то же время следует обратить внимание на то, что по мере расширения виртуального пространства происходит качественное изменение самого содержания международных процессов. В частности, исторически сложившееся понимание дипломатии как способа межгосударственного общения и инструмента внешней политики претерпевает фундаментальную трансформацию в сторону отношений «people to people». Не исключено, что реальное количество социально-политической формы существования человеческого сообщества в виде «citizen» со временем будет уступать численности виртуального сообщества «netizen», то есть людей, находящихся в виртуальном пространстве. Тогда придется существенным образом переосмыслить фундаментальное определение Аристотеля о том, что человек является «политическим животным», с добавлением слова «виртуальное».

Действительно, мы являемся свидетелями феномена существования второго «Я» в виде «виртуального человека». Это связано с тем, что в течение первой четверти нынешнего столетия у человечества появилось как-бы «параллельное население», то есть люди стали жить в двух измерениях: реальной и виртуальной. Сегодня жители Земли в возрасте от 16 до 64 лет проводят время в интернете в среднем 6 часов 37 минут в день. Из них 60% ищут полезную информацию, а 53,7% – общаются с друзьями и родными. Аудитория развлекательных программ и ТВ охватывают до половины пользователей интернета.

Количество пользователей интернета составляет ныне 5,16 миллиарда людей или же 64,4% мирового населения. Из общего числа пользователей интернета 4,8 млрд. – это аудитория пользователей социальных сетей, и это «население» ежегодно растет на 3%. При этом темпы роста реального населения планеты составляют всего 1,1% в год. Для конкретного примера скажем, что только в пространстве социальной сети X, известной ранее как Twitter, ежедневное количество активных пользователей сегодня составляет 251 миллион человек.

Если говорить о проникновении интернета в разных странах, то интересным фактом является то, что в первую четверку верхней строчки наряду с Ирландией и Норвегией входят Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. В них подключены к интернету более 99% населения. Для сравнения скажем, что США с 91,8% подключения населения к интернету занимают 45-е место в мире. В России этот показатель составляет 88,2%. Всего же 55 стран мира имеют подключение интернету от 90% населения. При этом важно отметить, что на Северную Америку приходится всего 6,7% от общего числа интернет-пользователей в мире.

Таким образом, сегодня ясно, что традиционные международные отношения, понимаемые как главным образом отношения между государствами, обретают смысл намного более широкого «международного общения». Соответственным образом, дипломатия также стремится идти в ногу с этой тенденцией, когда она имеет новое – «цифровое» ответвление. Мировые лидеры имеют аккаунты в глобальных социальных сетях, прежде всего в «Х», посредством которых они выражают собственные мнения и позиции своих стран, моментально откликаются на значимые международные события.

Отличительной чертой виртуального пространства до последнего времени является его нейтральность, где нет геополитических полюсов, и участники соцсетей общаются, торгуются, развлекаются и т.д., не встречая границ и других препятствий. Разумеется, весьма актуальной были и остаются вопросы кибербезопасности, борьбы с оргпреступностью, терроризмом и противостояния другим вызовам. Но о них следует говорить в качестве отдельной темы.

Известный американский интернет-теоретик и писатель Майкл Хаубен (Michael Hauben), еще будучи студентом второго курса Колумбийского университета Нью-Йорка в 1996 году в своей статье «Дальнейшие мысли о пользователях сети» (Further Thoughts about Netizens), предложил рассмотреть понятие Интернет намного шире, нежели только как средство коммуникации и обмена информацией. Он обратил внимание на то, что люди, находящие в пространстве сети www. являются теми, кто превращает ее, то есть Net, в значимый ресурс. В этой связи Майкл Хаубен подчеркивал, что «Netizens are Net Citizens», которые делают Net ресурсом для людей. Эти пользователи сети участвуют в том, чтобы сделать Net – как интеллектуальным, так и социальным ресурсом.

Профессор Ронда Хаубен (Ronda Hauben), признанный эксперт по онлайн-интернету и социальным сетям, аккредитованная при ООН, вместе с Майклом Хаубеном является соавтором книги «Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet». Она утверждает о формировании нового понятия в теории гражданства, которое обусловлено появлением феномена «netizen». По ее мнению, процессы в netizen-сообществе требуют пристального внимания прежде всего со стороны ООН. Р.Хаубен в своей статье «Борьба за управление Интернетом и роль ООН» (The Struggle Over Internet Governance and the Role of the UN) опубликованной 16 марта 2021 года на страницах германского онлайн-журнала «Telepolis» проанализировала усилия ООН по управлению интернетом.

Как отмечает Ронда Хаубен, почти на наших глазах и почти незаметно развивается новый тип гражданства – «Netizens», которые представлены пользователями Net, то есть сети Интернета. Сообщество Netizens живет своей жизнью, где не довлеет официальная власть, нет границ и географических расстояний, и других препятствий из реальной жизни. Свобода виртуального мира одновременно порождает и опасности, которая несет угрозу и для реальной жизни пользователей сети. В этой связи заслуживает внимания то, что еще в январе 1996 года Майкл Хаубен отмечал, что Netizens являются представителями коммуникационной среды нового типа, где участники принадлежат глобального сообщества, выходя далеко за пределами конкретной страны или региона.

За прошедшие почти три десятилетия актуальность феномена «Netizens» только возрастает, о чем свидетельствуют и усилия со стороны ООН. За этот период состоялись ряд глобальных форумов, в частности Всемирные саммиты по информационному обществу (World Summits on the Information Society -WSIS) 2003 и 2005 годов.

В июле 2018 года Генеральный секретарь ООН объявил о создании Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству для выработки предложений об укреплении сотрудничества в цифровой сфере между правительствами, частным сектором, гражданским обществом, международными организациями, научными учреждениями, техническим сообществом и другими соответствующими заинтересованными сторонами. Группа действовала под со-председательством Мелинды Гейтс и Джека Ма и в июне 2019 года представила заключительный отчет, озаглавленный «Эпоха цифровой взаимозависимости» («The Age of Digital Interdependence»). В результате обсуждения доклада Генерального секретаря ООН «Дорожная карта по цифровому сотрудничеству: осуществление рекомендаций Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству» 29 мая 2020 года была принята резолюция Генассамблеи A/74/821. В ней подчеркивается озабоченность процессами в глобальной сети Net, когда «По мере того, как все больше людей начинают пользоваться онлайновыми сервисами, возникают новые факторы уязвимости». ООН выразила озабоченность тем, что «использование Интернета и социальных сетей в связи с выборами, с одной стороны, как инструментов вовлечения населения, а с другой — как средств распространения дезинформации и языка ненависти обуславливает необходимость решения сложных вопросов».

Ожидается, что на долю деятельности, связанной с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), согласно оценкам, будет приходиться до 20% мирового спроса на электроэнергию, причем одна треть из этого будет приходиться только на центры хранения и обработки данных. Группа высокого уровня прогнозировала, что в 2024 году потенциальные затраты, связанные с нарушениями конфиденциальности данных во всем мире, составят более 5 трлн долл. США. Тем временем, защита данных не успевает за достижениями в области взлома электронных систем и шпионажа. В 2019 году было зарегистрировано более 7000 случаев нарушения безопасности данных, в результате чего была нарушена конфиденциальность более 15 млрд записей. Объем утечек персональных данных в мире в 2023 году вырос более чем втрое – до 47,24 млрд. записей Таким образом, обеспечение эффективной защиты персональных данных и защита права на неприкосновенность частной жизни в соответствии с согласованными на международном уровне стандартами представляет собой задачу первостепенной важности.

Резолюция A/74/821 также особо акцентировала внимание на широкий спектр глобальных вызовов со стороны виртуальной сети Net, начиная от защиты детей до вопросов предотвращения преследования и насилия в онлайновом пространстве и необходимости управления контентом. В документе подчеркивается, что «Интернет должен обеспечивать безопасное пространство для обмена информацией, получения образования, самовыражения, мобилизации усилий и участия в жизни общества. При этом вполне возможно обеспечить удовлетворение легитимных потребностей, лежащих в основе необходимости в шифровании, без ущерба для правомерных целей правоохранительной деятельности, наряду с применением ориентированных на права человека законов и подходов, призванных противодействовать распространению незаконного и вредного онлайнового контента».

Дорожная карта ООН также предусматривает координацию действий в области создания и применения искусственного интеллекта, который становится принципиальным фактором цифровизации в различных сферах — от инструментов навигации и блоков рекомендуемого контента до передовых научных исследований в области секвенирования генома. Одновременно, искусственный интеллект может также существенно подорвать безопасность пользователей по всему миру и их способность самостоятельно воздействовать на окружающую действительность. Например, автономные системы оружия летального действия могут быть в состоянии принимать решения, касающиеся жизни и смерти, без вмешательства человека, а такие созданные с использованием искусственного интеллекта продукты, как синтетические медиа — также известные как «deepfakes» применяемые для манипулирования общественным мнением. В данной резолюции утверждается также о том, что «решения, касающиеся жизни и смерти, не должны делегироваться машинам», что соответствует призыву Генерального секретаря к глобальному запрету на автономные системы оружия летального действия. Государства-члены занимаются этим вопросом в рамках их участия в Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие».

Вопросы международно-правового регулирования процессов цифрового пространства на уровне ООН обусловлена также актуальностью обеспечения доверия и безопасности в системе международных отношений. Данный тезис является ключевым для того, чтобы воспользоваться преимуществами, которые дают цифровые технологии, в рамках коллективных усилий по достижению целей в области устойчивого развития. Сообщество Наций призвала выработать Всеобщую декларацию, что помогла бы сформировать общее видение цифрового сотрудничества с опорой на основные ценности. В ней особое внимание уделяется обеспечению защиты цифровых технологий, которые опосредуют выполнение ключевых функций в обществе, часто называемых «критически важной инфраструктурой», включая технологии по поддержке доступа к продовольствию, воде, жилью, электроэнергии, здравоохранению и транспорту.

Генеральная Ассамблея ООН посредством Резолюции A/74/821 обратилась всем государствам-членам Сообщества Наций словами: «Будущие поколения смогут оценить, смогло ли нынешнее поколение воспользоваться возможностями, которые открываются в эпоху цифровой взаимозависимости. Пришло время действовать».

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем выступлении на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций предложил приступить к обсуждению возможностей выработки Стратегии глобальной безопасности на основе принципов Устава ООН и общепризнанных норм международного права, с учётом актуальных реалий и тенденций мирового развития. Такая Стратегия призвана отражать наличие, наряду с традиционными, новых факторов риска, появившихся за последнее время.

В данном контексте риски в киберпространстве являются одним из таких новых вызовов для международного сообщества. Об этом свидетельствует и позиция Президента Туркменистана, выраженная с трибуны Саммита Шанхайской организации сотрудничества в июле 2023 года. Глава туркменского государства особо подчеркнул: «очевидно, что об успешности нашего экономического сотрудничества можно говорить лишь в условиях обеспечения прочного мира, стабильности и безопасности. И Туркменистан готов к активному взаимодействию с ШОС в реализации этой важнейшей двуединой задачи». В этой связи Президент Туркменистана предложил уделить внимание ряду конкретных направлений работы, среди которых первостепенное место было отведено налаживанию политико-дипломатического сотрудничества в сфере кибер- и биобезопасности, а также учреждение платформы для эффективного партнёрства в сфере высоких технологий.

Туркменистан готовится к участию в предстоящей 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в качестве ее вице-председателя, что означает высокий уровень доверия к нему как стране-инициатора девиза Сообщества Наций для следующего года «2025 год – Международный год мира и доверия». Одновременно, итоги первой четверти нынешнего века подсказывают о том, что человечество, особенно его молодое поколение хочет гарантированного мира на планете, устремлен к созданию и освоению инноваций, в том числе и в области цифровых технологий.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своей книге «Молодежь – опора государства» констатирует: «История пишется великими делами», и, продолжая размышления, обращает внимание на то, что сама жизнь устремлена по направлению к инновациям, а развитие постоянно подпитывается новыми идеями и действенными подходами. В данном контексте, самой любознательной и инновационной частью современного общества несомненно является молодежь. Поэтому, наряду с традиционной преемственностью поколений, сегодняшние молодые люди в свою очередь не столько перенимают, сколько обучают инновациям старшее поколение, особенно что касается цифровых технологий.

В этом плане, можно отметить, что перспективы мира и безопасности, в том числе и в сфере виртуального сообщества зависят от будущей эффективности «умной дипломатии» – D-Smart. Это порождает надежду, что совместное решение глобальных проблем отодвинет на задний план стереотипы исторически существующего конфликтного мира, где испокон веков сохраняется суть библейского обращения к фарисеям: «Qui non nobiscum, adversus nos est» – «Кто не с нами, тот против нас». Разумеется, человечеству еще весьма далеко до кантианского «вечного мира», но благодаря рационально мыслящему поколению будущих политиков, дипломатов, да и вообще талантливых людей, человечество будет в состоянии жить в условиях долгосрочного мира.

Поэтому вполне логично, что вызовы будущего, в том числе и в области виртуального мира, будут достойно решены нынешними молодыми людьми, которые будут обладать также и конструктивным потенциалом цифровой дипломатии. Данное соображение и лежит в основе логической взаимосвязи между D-Smart и G-Smart, то есть между «Smart Diplomacy» и «Smart Generation».

Доктор Бегенч Караев занимается проблемами философии права и политики. Он является автором ряда учебников и монографий, в том числе “Политический анализ и стратегическое планирование”, “Политический анализ: проблемы теории и методологии: (опыт изучения современного центральноазиатского общества)” и “Традиционное и современное в политической жизни центральноазиатского общества (опыт политического анализа)”.

///nCa, 5 августа 2024 г.