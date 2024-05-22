ИСТИНА ДЛЯ ДИПЛОМАТА: Часть 7 – Сила нейтралитета vs «синдром Красса»

Д-р Бегенч Караев

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении на XV Международном экономическом форуме «Россия–Исламский мир: KazanForum 2024» выдвинул кардинально новую идею по обновлению миротворческого потенциала исламской цивилизации в современную эпоху. В частности туркменский Лидер заявил: «Считаю, что в деле продвижения мира и доверия исламские страны могут сыграть значимую роль. Их голос должен твёрдо и авторитетно прозвучать с ясным призывом сделать максимум для деэскалации обстановки в мире, перевода конфликтов в переговорное русло, создать условия для уважительного диалога, утверждения в международных делах не только культуры общения, но и культуры консенсуса».

Следуя данной логике, национальный Лидер Туркменистана предложил рассмотреть возможность разработки «Исламской инициативы во имя мира, взаимопонимания и доверия» с последующим выдвижением ее на одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН в качестве официального документа. При этом предполагается, что «Исламская инициатива» должна быть открыта для присоединения к ней всех государств и «даст чёткий и мощный сигнал: исламская умма не стоит в стороне, а консолидированно и при поддержке других государств и народов активно и конструктивно намерена влиять на положение дел в мире, содействовать достижению согласия и компромиссов».

Одним из механизмов, призванных содействовать разработке миролюбивой «Исламской инициативы» является институт нейтралитета. Как известно, Национальный Лидер туркменского народа в своем выступлении с трибуны третьего Анталийского дипломатического форума 1 марта 2024 года заявил, что: «Нейтралитет, его нормы и практические методы должны стать более действенны и шире, чем средства, используемые сегодня в международном сообществе. Уверены, что так и будет. Статус нейтралитета предусматривает неприсоединение к блокам, неприменение военной силы и неучастие в конфликтах. И чем больше стран будут следовать этим принципам, чем больше будет сторонников такого подхода, тем меньше вероятность возникновения конфликтов. В данном вопросе нейтралитет способен стать позиционным плацдармом для здоровых и ответственных сил, отдельных стран или альянса государств, который позволяет урегулировать конфликтные ситуации и продемонстрировать, что возникающие разногласия, какими бы сложными и пролонгированными они ни были, их можно решить мирными методами и переговорами».

Призыв к миру на платформе нейтралитета не приемлет принцип агрессивного принуждения «кто не с нами, тот против нас». Поэтому в заголовке данной статьи понятия «нейтралитет» и «синдром Красса» разделяет понятная читателям аббревиатура «vs».

Стремление к миру и соблазн войны составляют две координатные оси человеческого естества, о чем повествует и библейская легенда о братоубийстве Каина. Система «война и мир», без третьей оси – нейтралитета, является средой функционирования известного закона Фукидида о дилемме безопасности. Этот закон, известный также и под названием «ловушка Фукидида» и являющийся весьма актуальным и по сей день, был доказан на примере Пелопоннесской войны между античными Афинами и Спартой в середине пятого века до нашей эры.

Фукидид был одним из крупных полководцев Афин под руководством стратега-главнокомандующего Перикла, но после одной из поражений в этой войне был отправлен в отставку, и, ему оставалось только со стороны наблюдать за ходом сражений. В итоге, гений военно-политической аналитики, выдающийся историк и философ, сумел обобщить уроки Пелопоннесской войны в 7 книгах. Они и сегодня не залеживаются на полках академических библиотек и штудируются в стенах ведущих военных и дипломатических академий всего мира.

По мнению Фукидида, конфликт между двумя силовыми центрами античности был неизбежен после победы над персами в 449 г. до н. э., когда каждый из великих полисов – победителей были на вершине своего могущества. Афины и Спарта были центрами, вокруг которых формировались союзные блоки – Афинский морской союз и Пелопоннесский союз. Когда внешняя угроза исчезла, началась борьба за гегемонию античном греческом мире. Пелопоннесская война, которая стала кульминацией этого соперничества, продолжалась в общей сложности 27 лет, велась на суше и на море и захватила практически всю Древнюю Грецию, а также колонии в Сицилии и Малой Азии.

Фукидид вывел две стадии противоборства, которые загоняют участников в своеобразную ловушку, из которой никому не суждено выбраться без разрешения накопившихся противоречий на поле брани.

Первая стадия – борьба за существование, обусловленная страхом быть уничтоженным. Вторая стадия наступает в момент достижения предельного могущества каждой из сторон, что обуславливает их тотальную войну за гегемонию. Каждая из стадий может протекать в течение продолжительного периода – на протяжении нескольких лет, а сама война может длиться десятилетиями. Победа в одном из начальных этапов может носить тактический характер, но, в конечном счете, в стратегической перспективе гегемоном становится та сторона, которая окажется намного совершеннее как в государственном устройстве, так и в идеологическом обеспечении целей войны.

Не случайно, детально изучивший уроки Фукидида, военный теоретик Рима Флавий Вегеций разработал принцип “Si vis pacem, para bellum” – «Хочешь мира, готовься к войне». К сожалению, увещевания мудрого Флавия в его трактате о реформе армии “De re militari” остались без внимания со стороны тогдашних властителей мира, ибо, до крушения Римской империи так называемыми «варварами» оставались лишь несколько десятилетий. Самоуверенные и изнеженные римские патриции не принимали во внимание угрозу от периферийных «диких провинциалов», которые, и в конечном счете, забили последний гвоздь в гроб великой империи.

В свете современных проблем мировой геополитики, в условиях растущей поляризации между великими державами, большой интерес представляют отношения между Римской и Парфянской империями, которые составили своеобразную бинарную систему баланса международного порядка накануне и в начале нашей эры. Представляя две стороны света – Востока и Запада, они как-бы напоминают период «холодной войны» прошлого века. В отличие от предшествующих противостояний Афин и Спарты, или же Македонской Греции и Ахеменидской империи, парфяно-римская пара в течение долгого периода сумела избежать «ловушку Фукидида».

По мнению ряда ученых, одним из главных барьеров на пути тогдашней перманентной «мировой войны» стал политический инструмент нейтралитета, который были использован Парфией в отношении к агрессивным притязаниям Рима. В частности, ученый-историк из Туркменистана Джума Оразклычев по итогам своих исследований привел неопровержимые доказательства, что Парфия оказалась первым в мировой истории государством, юридически зафиксировавшим свой нейтральный статус. Как он сказал в одном из интервью прессе, в 69 году до н.э. царь Парфии Фраат III настоял на нейтральном статусе своего государства и вместе с римским правителем Лукуллом закрепил это документально. Это событие случилось, когда Рим начал захватнический поход на Кавказ против региональных правителей Митридата Понтийского и его союзника Тиграна II. Обе воюющие стороны обратились к Парфии, каждый в целях переманить ее в свой лагерь.

Фраат III понимал, что он волей-неволей будет вовлечён в круговорот событий и что позиция Парфии в данной ситуации должна быть решающей. Фраат ответил обеим сторонам в такой манере, что и та, и другая решили, будто он обещает им поддержку, а сам он думал, по-видимому, сохранить нейтралитет и выждать, чем окончится борьба в Малой Азии. Ответ парфянского царя застал Лукулла в Гордиене, и легат Секстилий был отправлен к Фраату для продолжения переговоров. Фраат подозревал, и, возможно, совершенно справедливо, что посланник направлен к нему за тем, чтобы потом доложить о передвижениях парфян, их силе и их готовности к войне. В результате он не оказал поддержки ни одной из сторон, а предпочёл дипломатию нейтралитета.

Самоуверенный Лукулл после покорения Кавказа, решил атаковать Парфию и первым нарушил договор с Фраатом III. Но войска под предводительством Гая Сорнатия и гвардейские легионы самого Лукулла тогда отказались занять позиции против Парфии. Тем не менее, в перспективе Лукулл все же заставил римские войска идти против парфян и завязал длительную войну за преобладание на Переднем Востоке.

Своеобразной «красной линией» стала река Евфрат, которую Рим перешел летом 54 года до н. э., вторгаясь в земли Парфии. В апреле 53 года до н. э. триумвир Красс во главе 40-тысячного корпуса начал боевые действия в районе Зевгмы у восточного берега Евфрата. Финалом безостановочной мании величия Красса стало его поражение в одном из величайших битв при Каррах, где он был убит, а римские легионы были полностью истреблены. Таким образом, была поставлена жирная точка претензиям Рима по отношению к завоеванию Востока в лице тогдашней Парфии.

Поэтому, основой для формулировки вашей покорной слугой термина «синдром Красса» стал пример неудержимой мании величия, которой страдал Красс, а также его жажда к самоутверждению как не уступающему в полководческом таланте ни Помпею, ни Цезарю. Тем более Красс был уже известен своим жестоким подавлением восстания рабов во главе с легендарным Спартаком. Поэтому название «Аппиевая дорога», означающее путь обвешенный Крассом виселицами, и по сей день является нарицательным – для описания зверского отношения завоевателей к побежденным или же к покоренным народам.

Как свидетельствует история, отсутствие чёткого стратегического мышления, недооценка парфян, которых римляне считали слабыми варварами, а также незнание особенностей местности привели к катастрофическим для римского войска последствиям. Парфянское войско показало пример продуманной военной тактики, позволившей разгромить сильного противника. Поражение при Каррах стало причиной для поиска Римом временного перемирия с Парфией и прекращения агрессивной экспансии на Восток. Лишь через несколько десятилетий орлы-символы легионов Красса были переданы Риму.

Последняя битва гигантов началась в 214 году, когда император Каракалла решил окончательно уничтожить Парфию, ослабленную к тому времени междоусобной войной между претендентами на престол. Но, Каракалла стал жертвой заговора, и был убит 8 апреля 217 года. Новый император Макрин возглавил армию римлян в решающем сражении у города Нисибис в 217 году и потерпел сокрушительное поражение. Рим обязался также выплатить огромную контрибуцию в 200 млн. сестерциев. В результате, некогда победоносное римское войско, по сути, было уничтожено. Все достижения Рима в войнах с Парфией были утрачены.

Таким образом, мы можем проследить, что гордые парфяне сумели выстоять против всесильного Рима и даже превратиться в его достойного соперника, что неоднократно провоцировало приступы «синдрома Красса» у римских императоров и полководцев.

В истории Востока мы можем наблюдать подобный синдром величия и игнорирования «варваров» со стороны империй Газневидов по отношению к сельджукам, Хорезмшаха по отношению к монголам, Византии к османам, Британии и Советского Союза, и в последующем США – к афганцам. На исходе «холодной войны» так называемые советские «старцы» недооценили потенциал стран-сателлитов в Восточной Европе.

Посол Сапар Бердыниязов, опытный дипломат с многолетним опытом работы в регионах Среднего Востока и Южной Азии, обращает внимание на необходимость тщательного изучения не только национальных специфик и традиций страны пребывания, но те качества народов, которые носят общечеловеческий характер. В частности, Сапар Бердыниязов, будучи старшим дипломатом в посольстве СССР в Кабуле 80-е годы прошлого века, потратил много нервов, чтобы отучить некоторых советских политических советников от их партийных привычек указывать афганским дехканам как вести посев и уборку урожая.

В этой связи, ветеран дипломатической службы Сапар Комекович одним из основополагающих вопросов подготовки специалистов-международников считает изучение национального характера народов. В частности, для народов, населяющих огромный регион исторической сцены «Большой игры», в том числе и для туркмен, и для афганцев весьма высокое значение имеют понятия чести, верность слову и искренности. «Говори правду, даже если она против тебя» гласит народная мудрость. Тут можно добавить также, что на Востоке прочно укоренились древние традиции добрососедства и гостеприимства. Есть множество поговорок на эту тему: «Прежде чем построить дом, узнай, кто твой сосед», «Живи по соседству со счастливым, и сам будешь счастлив», «В первую очередь позаботься о соседе», «Близкий сосед лучше, чем далекий брат» и т.д. Действительно, для народных пословиц практически неприменимо понятие «время», и они являются свидетельством того, что в течение многих веков у наших народов укоренилась культура соблюдения договоренностей, притом и устным обещаниям.

Всемирно известный писатель и дипломат Чингиз Айтматов в своем глубоко философском романе «Когда падают горы: (Вечная невеста)» размышляет именно о стойкости национального характера и укладов жизни под давлением наступающей глобализации и меркантилизма. Действия романа происходят высоко в Тянь-шаньских горах, где пересекаются трагические пути двух страдающих существ: человека-талантливого писателя и одинокого снежного барса. Оба они — жертвы времени, жертвы обстоятельств, заложники собственной судьбы.

Интеллектуал Арсен Саманчин возвращается в родное селенье, где для богатых туристов-нефтяных магнатов организована охота на снежных барсов. В итоге он погибает вместе с барсом в пещере от охотничьих пуль приезжих искателей приключений. Читатель тут узнает, что по кыргызской легенде снежный барс олицетворяет символ Вечной невесты. Здесь Арсену, еще в юности потерявшему свою первую любовь, теперь от потери крови падающему в беспамятство, загораживая раненого дикого зверя от «цивилизованных зверей», является чудесное видение его давно умершей прекрасной невесты.

Вглядываясь в прошлое, и особенно – в будущее, седовласый посол Бердыниязов размышляет о необходимости сохранения и сбережения нетленных ценностей, в том числе и области международного общения. Прошлый двадцатый век олицетворял эпоху новых надежд для человечества, которое вдохновлялось неслыханными научно-техническими достижениями, и одновременно на фоне двух мировых войн испытало опустошение всеобщей веры в кантианский «вечный мир». Но, весьма противоречивыми оказались идеи «демократии» на примере Европы и США, а также был сокрушен идол коммунизма на примере бывшего СССР.

Советский Союз эпохи Хрущева предложил беднеющим окраинам планеты рецепт строительства коммунизма, а США периода Рейгана олицетворяли блеск демократических идеалов. Как отмечал гений американской дипломатии Генри Киссинджер в своей книге «Дипломатия», опыт развития США притягательный, но двоякий образ, с одной стороны, как «маяка», а с другой – как «борца-крестоносца».

Некоторые явления в современной глобальной политике свидетельствуют о вездесущности и вневременности «Синдрома Красса», проявляющегося в болезненном самолюбии и ложной уверенности ряда сильных мира сего в победе над «нецивилизованными дикарями». «Информационный взрыв» в медиа-пространствах, а также нарастающие кризисные явления социального, экономического, климатического и экологического характера породили тектонические сдвиги, результатом которых стали энтропические процессы в обществах, казалось бы, с незыблемыми устоями. В результате современный мир все более опутывается вездесущей паутиной – «www» и социальными сетями виртуальных обществ – «net» с миллиардными «netizen»-ами. Массовая культура в свою очередь порождает массовую психологию, которая в чем-то напоминает психологию толпы, теоретические основы которой в свое время разработал Густав Лебон. Такая психология и гонит «дикарей» по направлению к Европе, которая является своеобразным «маяком» для обездоленных, устремляющихся к Западу – территорию обитания «золотого миллиарда».

А синдром Красса в этих условиях, скорее всего, способствует размножению условных «борцов-крестоносцев», нежели к строительству и обустройству притягательных «маяков» в разных частях Света.

В таком случае, несомненно, что в выигрыше окажутся те страны и народы, которые будут избегать «ловушку Фукидида» и выбирать путь взаимного доверия и сотрудничества. К этому нацеливает также процесс позитивного, активного и конструктивного нейтралитета, продвигаемый Туркменистаном на международной арене. О широкой поддержке такой пути свидетельствует и провозглашение на уровне ООН 2025 года – Международным годом мира и доверия.

Соответствующая резолюция по инициативе Туркменистана была единогласно принята на 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, при соавторстве 86 государств-членов Сообщества Наций.

Доктор Бегенч Караев занимается проблемами философии права и политики. Он является автором ряда учебников и монографий, в том числе “Политический анализ и стратегическое планирование”, “Политический анализ: проблемы теории и методологии: (опыт изучения современного центральноазиатского общества)” и “Традиционное и современное в политической жизни центральноазиатского общества (опыт политического анализа)”.

///nCa, 22 мая 2024 г.