Биржевые торги на выставке афганских товаров в Ашхабаде завершились заключением 71 сделки

5 марта, в рамках выставки афганских товаров в Ашхабаде прошли торги передвижной фондовой биржи Государственной товарной биржи Туркменистана.

За торговую сессию была заключена 71 сделка общей стоимостью свыше 107 миллионов долл. США и более 33 миллионов манатов.

В биржевых торгах приняли участие представители государственных и бизнес-структур Туркменистана, а также бизнесмены Афганистана, Азербайджана, Виргинских островов, Кыргызстана, Узбекистана, ОАЭ, Турции и Великобритании.

Бизнесмены заключили сделки с Государственным Концерном “Туркменхимия” и “Туркменнебит”, с Министерством промышленности и строительного производства Туркменистана и с местными компаниями на закупки топлива марки “ECO-93”, авиатоплива марки “Jet A-1”, осветительного керосина марки “KO-20”, дорожного битума марки “BND 60/90”, карбамида марки “B”, полипропилена марки “TPP D 30 S”, портландцемента марки “PS 400-G-20-K”, “флоатного” листового стекла, хлопчатобумажные ткани (Кретон, минткаль, ранфорс, сатин) и туркменских ковров ручной работы.

А между частными производителями Туркменистана и Афганистана были подписаны контракты в различных областях.

После серии торгов, проведённых в рамках выставки, началась церемония подписания соглашений, которые в дальнейшем будут определять тон всего туркмено-афганского бизнес-сотрудничества. Первыми подписантами документов стали хозяйственное общество «Hasar» и афганская компания «Abdul Azaiz Ashor Ltd», которые заключили самый крупный контракт на поставку кондитерских изделий. К слову, «сладкая» продукция стала основной товарной позицией в двусторонних соглашениях.

Также были подписаны следующие контракты:

• Между компаниями «Altyn şöhle» и «Salam Bilal Muradi» – на поставку кондитерских изделий

• пять контрактов на поставки кондитерской продукции между туркменской компанией «Asuda ülkäm» и «Noor Sahsmat Turk LTD»

• Туркменская компания «Dostluk şöhlesi» заключила три соглашения с афганскими фирмами: «Mustafa Türkmen Trading LTD» (экспорт маша), с «Surkhi zada Brothers» (покупка осенней шерсти), с «Osman Azimi LTD» (экспорт пшена).

• Между туркменской компаний «Geljege miras» с компанией «Rahman zia trade LTD Co.» – контракт на поставку полипропиленовой продукции и моторных масел

• Аналогичный контракт между «Türkmen çyragy» и компанией «Bashir Javid LTD»

• Пакет соглашений между компаниями «Polat dokma we söwda» и «Khurasan herat Manufacturing Carpet Co. LTD» – Контракт затрагивает экспортно-импортные операции на мультифиламентные полипропиленовые нити (их используют для производства ремней, фильтрующих тканей, сверхпрочных канатов, обуви и сумок)

• Контракт между «Owadan ülke» (Туркменистан) и «Qudrat Hekmat Ltd» (Афганистан) на экспорт спреда – растительного вида сливочного масла

• Туркменская компания «Täze Aý» заключила контракт на поставку кондитерских изделий с афганской «Reza Manesh Brothers».///nCa, 6 марта 2024 г.