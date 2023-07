Исследовательская группа из Кельнского университета расшифровала древнюю кушанскую надпись – Кушанская империя в Центральной Азии была одним из самых влиятельных государств древнего мира

Команде начинающих исследователей из Кельнского университета удалось расшифровать письменность, которая более семидесяти лет озадачивала ученых – это так называемая неизвестная кушанская письменность.

В течение нескольких лет Свенья Бонманн, Якоб Хальфманн и Натали Коробзоу изучали фотографии надписей, найденных в пещерах, а также иероглифы на чашах и глиняных горшках из различных стран Центральной Азии, чтобы сложить пазлы головоломки воедино.

1 марта 2023 года они впервые объявили о частичной расшифровке неизвестной кушанской письменности на онлайн-конференции Академии наук Республики Таджикистан.

В настоящее время около 60 процентов символов можно прочитать, и группа работает над расшифровкой оставшихся элементов. Подробное описание расшифровки опубликовано в журнале Transactions of the Philological Society под названием «Частичная расшифровка неизвестной кушанской письменности».

Bonmann, Svenja, Jakob Halfmann, Natalie Korobzow & Bobomullo Bobomulloev. 2023. A Partial Decipherment of the Unknown Kushan Script, Transactions of the Philological Society 121.2, Article DOI: 10.1111/1467-968X.12269

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-968X.12269

Новое открытие привело к прорыву

“Неизвестная кушанская письменность” – это система письма, которая использовалась в некоторых частях Центральной Азии примерно между 200 годом до нашей эры и 700 годом нашей эры. Эта письменность может быть связана как с ранними кочевыми народами евразийской степи, такими как юэчжи, так и с правящей династией кушанов. Кушаны основали империю, которая, помимо прочего, сыграла большую роль в распространение буддизма в Восточной Азии. Они также создали монументальную архитектуру и произведения искусства.

К настоящему времени известно несколько десятков в основном коротких надписей, большинство из которых происходят с территории современных Таджикистана, Афганистана и Узбекистана.

Джагат–Тепе, поселение в Афганистане, период Ахеменидов – 5 век н.э., черепок с двумя законченными фигурами – фотография в Пугаченковой (1979)

Существует также более длинный трехъязычный текст, который был найден французскими археологами в 1960-х годах в Дашт-и-Навуре в Афганистане: на валуне на высоте 4320 м на горе Карабаю, примерно в 100 км к юго-западу от Кабула.

Дашти-Навур III. Фотография: Андре Бутьер, 1967, предоставлена Коллеж де Франс, Архивы по Афганистану – Фуссман; Чертеж: Натали Коробзоу)

Система кушанского письма была известна с 1950-х годов, но так и не была успешно расшифрована. В 2022 году в ущелье Алмоси на северо-западе Таджикистана, примерно в 30 км от столицы Душанбе, была обнаружена короткая двуязычная надпись, высеченная на скале.

В дополнение к неизвестной кушанской записи, она также содержит фрагмент на уже известном бактрийском языке. Это открытие привело к возобновлению попыток нескольких исследователей идентифицировать письменность – независимо друг от друга. В конце концов, лингвистам из Кельнского университета удалось частично систему письма в сотрудничестве с таджикским археологом доктором Бобомулло Бобомуллоевым, который сыграл важную роль в обнаружении и документировании двуязычия.

Ущелье Алмоси, камень 1, надпись неизвестным кушанским шрифтом (Фотография: Бобомулло Бобомуллоев)

Расшифровка:

Успех через 200 лет после расшифровки египетских иероглифов

Команда применила методологию, основанную на способах расшифровки неизвестных письменностей в прошлом, то есть египетских иероглифов с использованием Розеттского камня, древнеперсидской клинописи или греческого линейного письма. Благодаря известному содержанию двуязычной надписи, найденной в Таджикистане (бактрийская и неизвестная кушанская письменность), и трехъязычной надписи из Афганистана (гандхарская или среднеиндоарийская, бактрийская и неизвестная кушанская письменность) Бонманн, Халфманн и Коробзоу смогли постепенно сделать выводы о типе письменности и языка.

Королевское имя ⟨Ва-Хе-Ма-Та-Ка-Та-Ху⟩ /Вем(а) Такту/ в ущелье Алмоси I (слева) и ⟨Ва-Хе-Ма-Та-Ка-Та-Ху | Ку-Ша-На⟩ /Вем(а) Такту Кушан(а)/ в Дашт-и-Навуре III (справа)

Прорыв, наконец, стал возможен благодаря царскому имени Вема Тахту, которое содержалось в обоих бактрийских параллельных текстах, и титулу “Царь царей”, который можно было идентифицировать в соответствующих разделах неизвестной кушанской письменности. Название, в частности, оказалось хорошим показателем используемого языка. Шаг за шагом, применяя бактрийский параллельный текст, лингвисты смогли проанализировать дальнейшие последовательности букв и определить фонетические значения отдельных символов.

Ключ к лучшему пониманию кушанской культуры

По данным исследовательской группы, кушанская письменность зафиксировала совершенно неизвестный среднеиранский язык, который не идентичен ни бактрийскому, ни языку, известному как хотаносакский, на котором когда-то говорили в западном Китае.

Язык, вероятно, занимает промежуточное положение в развитии между этими языками. Это мог быть либо язык оседлого населения северной Бактрии (на части территории современного Таджикистана), либо язык некоторых кочевых народов Внутренней Азии (юэчжи), которые первоначально жили на северо-западе Китая. В течение определенного периода времени он, по-видимому, служил одним из официальных языков Кушанской империи наряду с бактрийским, гандхари/среднеиндоарийским и санскритом. В качестве предварительного названия для описания недавно идентифицированного иранского языка исследователи предлагают термин ‘этео-тохарский’.

Группа планирует в будущем с исследовательской целью посетить Центральную Азию в тесном сотрудничестве с таджикскими археологами, поскольку уже обнаружены многообещающие потенциальные объекты и следует ожидать новых находок других надписей. Ведущий автор исследования Свенья Бонманн отметила: «Наша расшифровка этого письма может помочь улучшить наше понимание языка и культурной истории Центральной Азии и Кушанской империи, подобно роли, которую сыграла расшифровка египетских иероглифов или иероглифов майя для нашего понимания Древнего Египта или цивилизации майя».///Университет Кельна, 13 июля 2023 г.

