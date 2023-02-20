Январь 2023 года был одним из самых теплых за 174 года, заявляет NOAA

Январь 2023 года стал седьмым самым теплым январем за 174 года, объявило NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований).

Согласно отчету NOAA, средняя глобальная температура поверхности моря и суши была зафиксирована на уровне 1,57 градуса по Фаренгейту (0,87 градуса по Цельсию).

Отчет NOAA

https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/202301

В отчете также подчеркивается, что по всей планете Земля в Европе был самый теплый январь за всю историю наблюдений, в то время как в Северной Америке и Африке это пятый и шестой самые теплые месяцы по рейтингу соответственно.

Температура также была выше средней по всей северо-западной, в центральной и юго-восточной Азии, восточной части Северной Америки и некоторым частям юга Южной Америки.

В то время как наблюдения NOAA действительны для большей части мира, температура в Центральной Азии не зафиксировала какого-либо рекордного падения. /// nCa, 20 февраля 2023 г.