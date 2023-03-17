Таджикистан начал подготовку к сентябрьским саммитам глав государств Центральной Азии и МФСА



МИД Таджикистана сообщает, что 14-15 сентября 2023 года в городе Душанбе под председательством Президента Эмомали Рахмона состоится Пятая юбилейная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

В столице Таджикистана в эти дни также запланировано проведение очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного Фонда спасения Арала.

В работе саммитов ожидается участие Президентов Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Туркменистана и Республики Узбекистан.

Таджикистан начата комплексная подготовительная работа по проведению встреч лидеров стран Центральной Азии. В этой связи, по поручению Президента страны учрежден Организационный комитет во главе с Премьер-министром республики Кохиром Расулзода, в состав которого входят руководители всех министерств и ведомств. Также в Министерстве иностранных дел функционирует Секретариат саммитов, говорится в сообщении МИД Таджикистана.

Ожидается, что по итогам Пятой юбилейной Консультативной встречи будет принят ряд важных документов, главным из которых станет Совместное заявление глав государств Центральной Азии.

В рамках саммитов Таджикистаном также планируется организация ряда мероприятий экономической и гуманитарной направленности с участием всех государств Центральной Азии. В их числе:

• Экономический форум

• Встреча министров транспорта

• Международная выставка национальной продукции

• Встреча членов Диалога женщин-лидеров Центральной Азии

• Выставка художников

• Первый Форум ректоров высших учебных заведений

Поддержание доверительного диалога и дальнейшее развитие отношений между государствами Центральной Азии во всех направлениях является одним из важных приоритетов во внешней политики Таджикистана, отмечают во внешнеполитическом ведомстве. ///nCa, 17 марта 2023 г.