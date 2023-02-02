Туркменистан выступил от имени Центральной Азии на дебатах Совбеза ООН по миростроительству и поддержанию мира

26 января 2023 года в зале Совета Безопасности ООН состоялись Открытые дебаты по миростроительству и поддержанию мира на тему «Инвестиции в человеческий потенциал для повышения устойчивости к сложным вызовам».

В дебатах, состоявшихся по инициативе Японии (председатель в СБ ООН в январе 2023 года), приняли участие более 70 стран-членов, а также руководители учреждений системы ООН.

Туркменистан выступил в ходе открытых дебатов от имени стран Центральной Азии.

В ходе выступлений, главы делегаций обратили особое внимание на нижеследующие аспекты взаимодействия в сфере миростроительства, финансирования многосторонней деятельности по укреплению мира и безопасности:

Необходимость наращивания превентивной деятельности и как следствие укрепление специальных политических миссий ООН с мандатом на осуществление превентивной дипломатии;

Пути реализации первой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной финансированию миростроительства, которая была принята 8 сентября 2022 года. В этой связи подчёркивалась необходимость системной работы всей системы ООН для эффективного использования имеющегося объёма финансовых средств, выделенных для осуществления миростроительной повестки;

Наращивание усилий по имплементации резолюций Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность» и «Молодёжь, мир и безопасность». В этом контексте, отмечалась необходимость укрепления сотрудничества по вовлечению женщин и молодёжи в превентивную миротворческую деятельность, налаживания их системного диалога с национальными правительствами;

Поддержка деятельности на региональном и глобальном уровне по реализации Целей Устойчивого Развития, что неразрывно связано с сохранением и укреплением политической стабильности в турбулентных регионах мира. В этой связи, отмечалось о целесообразности рассмотрения вопроса о финансировании деятельности по миростроительству в увязке с повышением инвестиций в социально-экономическое развитие отдельных стран и регионов;

Необходимость повышения уровня координации совместной деятельности между Советом Безопасности ООН и Комиссией ООН по миростроительству. Отмечалось, что такая работа в настоящее время ведётся и даёт ощутимые результаты в форме выработки совместных рекомендаций, отчётов и резолюций по смежной тематике.

Постоянный Представитель Туркменистана при ООН А.Атаева, выступая от имени стран Центральной Азии, обратила внимание членов Совета Безопасности ООН и всех участников мероприятия на инициативы государств региона, направленные на укрепление мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровнях.

С текстом выступления А.Атаевой можно ознакомиться здесь: https://un.mission.gov.tm/en/news/109518

Было отмечено, что пять стран региона 17 лет назад учредили в Центральной Азии зону, свободную от ядерного оружия, что стало важным шагом в укреплении режима ядерного нераспространения. В июле 2022 года Центральная Азия резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была объявлена Зоной мира, доверия и сотрудничества.

«Это точка, с которой мы продолжаем распространять наши усилия по построению и поддержанию мира внутри и за пределами нашего региона, реализуя решения, принятые в ходе Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, в частности последней встречи в июле 2022 года в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане», – сказала Атаева.

Внимание было также обращено к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2021 года – Международным годом мира и доверия и 2023 года – Международным годом диалога как гарантии мира.

Туркменский полпред назвала своевременной инициативу по созданию в Алматы Регионального Центра по достижению ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Это предложение, поддержанное пятью странами региона, будет способствовать усилению координации деятельности по укреплению мира и устойчивости.

В своем выступлении Атаева подчеркнула активную деятельность Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), который был создан 15 лет назад в Туркменистане, а также создание в регионе при содействии регионального центра Диалога женщин стран Центральной Азии и Академии превентивной дипломатии для молодежи.///nCa, 2 февраля 2023 г.