Международный журнал «Diplomatic World» рассказал о туркменских алабаях

«Туркменские собаки породы алабай: символ верности и силы» под таким заголовком в новом номере международного журнала «Diplomatic World» опубликована статья о туркменских собаках породы алабай, подготовленная Посольством Туркменистана в Бельгии.

Статья повествует не просто о собаке, а о культурной ценности туркменского народа, поскольку алабаи вот уже многие тысячелетия служат человеку, славясь своим мужеством и преданностью.

«Гордый и бесстрашный защитник, туркменский алабай считается одной из самых древних пород собак, возраст которой колеблется примерно в пределах 3000 – 6 000 лет», отмечается в материале.

Статья также проливает свет на историю и становление породы, поскольку естественным регионом формирования породы являются территории Азиатского континента от Каспийского моря на западе до современной границы с Китаем на востоке.

«С древних времен, в силу природных условий, местное население занималось кочевым скотоводством. Племена нуждались в преданном защитнике, который мог бы сослужить хорошую службу, защищая дома и караваны, отары овец и домашний скот от нападения хищников, таких как волки и медведи, а также охранять их жилища от воров и других незваных гостей. Суровые климатические условия, постоянная борьба с хищниками сформировали внешность и закалили характер туркменского алабая», – подчеркивается в статье.

О социальной значимости туркменского алабая с древних времен свидетельствуют многочисленные археологические находки – это терракотовые статуэтки алабая из Алтындепе, рисунки когтей алабая на кирпичах памятника Шехрислам, датируемого X-XIV веками, отражение в ковровой орнаментике, настенные росписи древней земледельческой культуры Джейтун.

В современном мире, благодаря усилиям, предпринимаемым Туркменистаном как на национальном, так и на международном уровнях, осуществляется большая работа по популяризации туркменской овчарки. В 2020 году была создана Ассоциация «Туркменские Алабаи», в которую входят представители 25 стран мира. Также Туркменистан намерен включить национальные традиции разведения собак породы алабай в Список Нематериального Культурного Наследия ЮНЕСКО.

Международный журнал «Diplomatic World», публикуемый ежеквартально в цифровом и печатном виде, освещает актуальные события и тенденции в мировой политике, дипломатии, в делах бизнеса и финансов, в мире искусства и культуры. Читательская аудитория журнала включает лиц, принимающих решения, – это послы, главы государств, представители институтов ЕС и генеральные директоры ведущих многонациональных компаний, ведущих аналитических центров. ///nCa, 26 июня 2023 г. (источник фото – Посольство Туркменистана в Бельгии)