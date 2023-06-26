Афганистан одобрил нефтегазовый транзит из Туркменистана в Пакистан

Канцелярия заместителя премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам одобрила план транспортировки газа и нефти из Туркменистана в Пакистан, проходящий через Афганистан, на испытательный период, сообщают афганские сми.

Канцелярия заместителя премьер-министра по экономическим вопросам сообщила на своей странице в Twitter: «Этот важный шаг направлен на стимулирование экономического роста и укрепление транзитных возможностей. Реализация этого проекта будет способствовать бесперебойной транспортировке газа и нефти из Центральной Азии в Южную Азию, что приведет к существенному увеличению национальных доходов, а транспортный сектор страны получит заметное развитие, открывая перспективы трудоустройства для местных граждан».

Ахундзада Абдулсалам Джавад, пресс-секретарь Министерства промышленности и торговли, сообщил газете Salam Watandar, что на первом этапе транзитный проект будет реализовываться на пробной основе в течение шести месяцев, и на этом этапе будет оценено его влияние на внутренний рынок Афганистана, а затем будут приняты меры по осуществлению транзита на постоянной основе.

По словам Ахундзада Абдулсалама, транзит нефтегазовой продукции из Туркменистана в Пакистан будет осуществляться афганскими транспортными компаниями. «Мы хотим убедиться в течение испытательного периода, что это не окажет негативного влияния на наши собственные рынки, и посмотреть, насколько мы сможем справиться с этим транзитом», – сказал он.

Напомним, что недавно 21 трейлер со сжиженным газом (СПГ) из Узбекистана и Туркменистана прибыл в Пакистан через пограничный переход между Пакистаном и Афганистаном Торхам в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. ///nCa, 26 июня 2023 г.