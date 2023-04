ПРООН и партнеры содействуют расширению прав и возможностей молодежи для повышения устойчивости к насильственному экстремизму

Ашхабад, 31 марта 2023 г.: ПРООН в Туркменистане вместе с партнерами встретились сегодня в здании ООН для обсуждения достижений, обмена опытом и подведения итогов странового компонента Туркменистана глобального проекта «Усиление устойчивости к насильственному экстремизму в Азии (STRIVE Asia). Совместное партнерство ЕС и ООН», финансируемого Европейским Союзом (ЕС).

Страновой компонент глобального проекта Strive Asia, запущенный в 2020 году, был направлен на укрепление устойчивости местных сообществ путем оказания поддержки общественных инициатив по предотвращению насильственного экстремизма (ПНЭ) и поддержки правительства и общественных организаций в достижении целей, связанных с ПНЭ. Конкретная цель заключалась в обеспечении того, чтобы ключевые государственные учреждения и организации гражданского общества были лучше подготовлены к участию в достижении целей ПНЭ. Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана выступило ключевым национальным партнером в реализации проекта.

ПРООН признает, что молодежь играет решающую роль в наших совместных усилиях по ускорению устойчивого развития», – сказал г-н Ровшен Нурмухамедов, Руководитель программного департамента ПРООН в Туркменистане. «В рамках странового компонента проекта Strive Asia мы сосредоточились на оказании социально-экономической поддержки уязвимой молодежи, чтобы расширить их возможности и повысить устойчивость к насильственному экстремизму».

В мероприятии приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана, Министерства внутренних дел Туркменистана, хякимлика г. Ашхабад, Молодежной организации Туркменистана, Союза женщин Туркменистана, общественных объединений, частного сектора, а также молодые послы ЦУР Туркменистана.

Участники обсудили достижения проекта, которые включали в себя наращивание потенциала национальных партнеров по преодолению последствий стигматизации, распространение сообщений против стигмы и другие программы ПНЭ, оказание консультационной и наставнической поддержки уязвимой молодежи и создание платформы для расширения прав и возможностей молодежи и повышения ее устойчивости к насильственному экстремизму и радикализации.

В прошлом году в рамках странового компонента проекта STRIVE Asia, финансируемого ЕС, Представительство ПРООН в Туркменистане в партнерстве с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана создало Образовательно-информационные центры для расширения прав и возможностей молодежи и трудоустройства в шести пилотных городах Туркменистана. Центры служат платформой для заинтересованных партнеров для проведения тренингов по профессиональным навыкам и тренингов по психологической и правовой поддержке молодежи, а также для расширения возможностей молодежи помогать в устранении коренных причин насильственного экстремизма.

Участники также поделились своим опытом в вопросах развития цифровых и межличностных навыков у молодежи, расширения прав и возможностей молодежи посредством неформального обучения и участия в инновационных проектах.

Представители общественных объединений «Йенме» и «Эко Дурмуш» представили результаты деятельности, реализованной в рамках грантовых проектов в Ашхабаде, Дашогузе и Теджене. «В реализации данных важных проектов по предотвращению насильственного экстремизма мы основывались на принципах инклюзивности, равноправия и активного участия всех, никого, не оставляя позади», — отметила Гуля Чореклиева, директор общественного объединения «Йенмэ».

В Туркменистане данный проект оказал содействие укреплению устойчивости местных сообществ путем поддержки мероприятий, направленных на предотвращение и противодействие насильственному экстремизму среди уязвимых групп населения в целевых районах страны. Применяя правозащитный подход, ПРООН тесно сотрудничала с Правительством, партнерами по развитию, представителями гражданского общества, частным сектором и молодежью в целях предотвращения насильственного экстремизма и расширения возможностей для развития молодежи, уделяя особое внимание вовлечению женщин и девушек.

/// nCa [in cooperation with UNDP Turkmenistan]

Some pictures from the event: