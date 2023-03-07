В Международный женский день ООН и партнеры призывают к расширению прав и возможностей женщин и девочек в Туркменистане

6 марта в ООН в Туркменистане состоялся Диалог с женщинами по случаю Международного женского дня, глобального праздника, отмечающего социально-экономические, культурные и политические достижения женщин и девочек во всем мире.

Открытый диалог послужил платформой для женщин и девушек из разных сфер жизни Туркменистана, чтобы рассказать о своих достижениях, поделиться проблемами и сложностями, а также способами их решения. Они также выдвинули на первый план права женщин и девочек, призвали других женщин и девочек проявлять большую активность и подчеркнули роль женщин в инновациях, технологиях и цифровом образовании. В ходе диалога была подчеркнута важность гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек, с тем чтобы они не оставались в стороне.

Мероприятие началось с выставки, на которой видные туркменские дизайнеры, женщины из Общества слепых и глухих Туркменистана, общественной организации Yenme и деловые женщины представили туркменские современные платья, шарфы, игрушки и поделки ручной работы, цветочные украшения ручной работы, кремы и другие произведения искусства.

На встрече выступили заместитель министра иностранных дел Мяхри Бяшимова, главы агентств ООН, женщины и девушки из области технологий и инноваций, дипломатии, бизнеса, средств массовой информации, студентки, общественные активистки, послы ЦУР и волонтеры.

“Вы можете делать и достигать всего, чего захотите, просто верьте в свои мечты, усердно работайте и никогда не сдавайтесь” – эти слова были сказаны каждым выступающим и послужили источником вдохновения для девушек и женщин в аудитории.

Мероприятие завершилось интерактивной игрой о женщинах-лидерах, защитницах гендерного равенства, прав ребенка, дипломатах, деловых женщинах.

Совместная инициатива была осуществлена при поддержке ЮНИСЕФ, МОМ, УВКПЧ и ЮНФПА под руководством офиса ООН. ///ООН Туркменистан