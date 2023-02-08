В Туркменистане реализуются проекты в рамках программы STRIVE Asia

В Туркменистане продолжается реализация программы ПРООН и ЕС «Усиление устойчивости к насильственному экстремизму в Азии» (STRIVE Asia).

Как сообщает Turkmenportal, общественная организация «Йенме» в рамках программы реализует проект «Территория развития» в этрапе Теджен Ахалского велаята.

Он нацелен на укрепление устойчивости местных сообществ через предоставление поддержки молодежным инициативам. В частности, осуществляется развитие навыков молодых людей для активного их участия в решении социально важных задач.

В проекте участвует 40 инициативных юношей и девушек в возрасте от 14 до 30 лет, для которых проводятся тренинги по обретению навыков волонтерской деятельности для формирования нравственных ориентиров, познавательного и эмоционального развития с учетом принципов инклюзивности и гендерного равенства.

После завершения тренингов планируется проведение информационного мероприятия в этрапе Теджен, где обученные молодые люди поделятся обретенными умениями и знаниями со своими сверстниками, представят молодежные инициативы.

В Ашхабаде, также при содействии «Yenme» открылся «Цифровой кампус» для изучения английского языка и компьютерной грамотности, передает Orient.

Образовательный кампус строится на принципах инклюзивности и направлен на привлечение в программу наиболее уязвимых категорий подростков и молодежи.

Преподаватели используют на курсах интерактивный метод обучения, который поможет учащимся грамотно использовать современные цифровые технологии для решения общеразвивающих, познавательных, культурных, изобретательских и других важных задач в жизни, а также повысят уровень знаний и компетенций для умения принимать квалифицированные решения.

На занятиях молодежь получит знания и навыки в востребованных профессиях в области информационных технологий, сфере IT, робототехнике и других направлениях. Молодые люди, прошедшие обучение в «Цифровом кампусе», смогут в перспективе участвовать в технологических конкурсах, соревнованиях по IT-технологиям, а также в языковых олимпиадах.///nCa, 8 февраля 2023 г.