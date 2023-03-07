Раскрытие самого неиспользованного потенциала нашего региона: использование цифровой эры для расширения прав и возможностей женщин и девочек

Армида Салсия Алисджахбана, заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)

Новые технологии и инновации меняют наш мир и его будущее, часто с головокружительной скоростью. Тем не менее, женщины и девочки по-прежнему остаются за бортом в этой растущей цифровой вселенной. Как же тогда мы можем использовать эти достижения для создания лучшего будущего для всех нас? Тема Международного женского дня в этом году “DigitALL: инновации и технологии для обеспечения гендерного равенства” призвана ответить именно на этот вопрос.

Мы знаем, что женщины и девочки реже, чем мужчины и мальчики, пользуются Интернетом или владеют смартфоном. Фактически, только 54 % женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеют доступ к цифровым технологиям, что лишает их возможности продвигать любые цифровые технологии вперед. Коренные причины многочисленны и разнообразны: глубоко укоренившиеся дискриминационные социальные нормы, рост гендерного насилия (включая насилие в Интернете) и неравное распределение неоплачиваемого ухода и домашней работы. Устранение этих препятствий на пути полной реализации женщинами своего потенциала требует нашего совместного и немедленного внимания и реагирования.

Один ребенок, один учитель, одна ручка

Мы обижаем женщин и девочек, когда не рекомендуем им учиться и работать в области науки, техники, инженерии или математики (STEM). И мы оставили позади целое поколение женщин и девочек. Нам нужны таланты и голоса женщин и девочек, привлеченные в залы заседаний и кабинеты программирования. Сегодня многие инновации в области искусственного интеллекта, медицины, развлечений, транспорта, работы и других областях рассматривают мужчин как эталон и игнорируют физические и социальные различия женщин – в ущерб половине населения мира.

Привлечение большего числа женщин к карьере в сфере технологий начинается с разрушения гендерных стереотипов, которые мешают девочкам изучать предметы STEM. Необходимы всеобъемлющие изменения в способах преподавания предметов STEM и целевые программы для поддержки обучения девочек. Во Вьетнаме Министерство образования и профессиональной подготовки обновило Национальную программу дошкольного образования страны, направленную на “разрушение стереотипов” в отношении женщин и девочек, и включило в План сектора образования составление бюджета с учетом гендерных факторов. Благодаря подобным изменениям правительства могут стимулировать энтузиазм девочек в отношении технологий, расширяя будущую цифровую рабочую силу.

Использование технологий для поддержки женщин-предпринимателей

Женщины-предприниматели играют ключевую роль в развивающихся экономиках. Поддержка их в создании и развитии бизнеса с помощью технологий приведет к более устойчивому и инклюзивному экономическому росту. Исторически женщинам было трудно получить доступ к капиталу, потому что они менее осведомлены о вариантах финансирования. У них меньше шансов владеть землей или иметь большие сбережения, которые они могли бы предложить в качестве залога, и они не были включены в традиционные финансовые сети. Технологические инновации предоставляют возможность подключить женщин-предпринимателей по всему региону к новым моделям финансирования, которые удовлетворяют их особые потребности. Проект ЭСКАТО, стимулирующий женское предпринимательство, выделил почти 65 миллионов долларов США на поддержку женщин-предпринимателей в нескольких странах. Выявив и поддержав ряд экспериментальных бизнес-моделей, основанных на технологиях, проект оказал поддержку микро-, малым и средним предприятиям, возглавляемым женщинами, с помощью ряда технологических решений, таких как платежные платформы, онлайн-рынки, бухгалтерия и управление товарно-материальными запасами.

Предоставление женщинам возможности стать движущей силой инклюзивных инноваций

Если мы объединим неиспользованный потенциал женщин и девочек для внесения вклада в наше общее будущее в области цифровизации, науки и технологий, мы, вполне возможно, исправим ситуацию с неравенством и несправедливостью, созданной прошлыми поколениями. Женщины обладают ноу-хау для использования технологий и инноваций. При равных возможностях они будут процветать и вносить свой вклад в разработку творческих решений для урегулирования многогранных мировых проблем.

Женщины-лидеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже используют технологии для борьбы с неравенством и насилием по признаку пола. Основанная Вирджинией Тан, Реей Си и Лиэнн Роберс, компания She Loves Tech со штаб-квартирой в Сингапуре проводит крупнейший в мире конкурс стартапов для женщин и технологий и стремится привлечь более 1 миллиарда долларов капитала к 2030 году для бизнеса, возглавляемого женщинами. Safecity – это платформа, позволяющая людям делиться опытом сексуальных домогательств в общественных местах и позволяющая сообществам выявлять проблемы и работать над их решениями. Платформа была запущена тремя женщинами, включая нынешнего лидера Эльзу Мари Д’Сильву, в ответ на случаи гендерного насилия в регионе.

«Мы все можем внести свой вклад в раскрытие огромного неиспользованного таланта нашего мира – начиная с заполнения классных комнат, лабораторий и залов заседаний женщинами-учеными», – заявил недавно Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш. Действительно, нам нужны женщины на руководящих должностях во всех областях науки и техники, чтобы ускорить внедрение инклюзивных инноваций.

Давайте вместе работать над реализацией нашей мечты о достижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей всех женщин и девочек. Что может быть лучше для этого, чем использовать инноваций и новые технологии для преодоления неравенства в цифровую эпоху? ///nCa, 7 марта 2023 года (в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН)