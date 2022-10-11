Туркменистан и Афганистан обсудили совместные железнодорожные проекты

Железнодорожные администрации Афганистана и Туркменистана провели в воскресенье, 9 октября, онлайн-встречу, чтобы обсудить состояние совместных железнодорожных проектов, говорится в пресс-релизе Афганских железных дорог.

В ходе видеоконференции стороны подробно рассмотрели такие темы, как ускорение процесса отправки афганских студентов в Туркменистан на обучение, реализация проекта 30-километровой железной дороги Акина-Андхой, а также строительство продолжения железнодорожной линии от Акины до Мазари-Шарифа.

На совещании было принято решение о создании технических групп с обеих сторон в течение пяти дней.

Туркменская сторона пообещала, что в ближайшее время в Акину будет направлена техническая делегация для принятия решения о строительстве 10-километровой железной дороги, которая протянется от станции Андхой до центра одноименного населенного пункта.

В настоящее время железнодорожные сети Афганистана подключены к железнодорожной системе Туркменистана через два пункта – Тургунди и Акину.///nCa, 10 октября 2022 г.