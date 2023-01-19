Строительство железнодорожной линии Решт-Астара в Иране при российском финансировании соединит железнодорожные системы Ирана и Азербайджана

Россия почти готова профинансировать строительство железнодорожной линии Решт-Астара, которая протянется вдоль каспийского побережья Ирана.

Секретарь Госсовета России Игорь Левитин в сопровождении высокопоставленных железнодорожных чиновников Ирана 18 января 2023 года проинспектировал предлагаемый маршрут железной дороги на вертолете.

Заместитель министра транспорта Ирана Хейролла Хадеми заявил, что Иран и Россия проведут заключительную встречу после визита Левитина, чтобы выяснить, смогут ли они выработать всеобъемлющее соглашение о финансировании проекта, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Протяженность трассы Решт-Астара составляет 164 километра, и это чрезвычайно важная часть региональных решений связуемости.

Информационное агентство Mehr пишет, что после завершения строительства железная дорога Решт-Астара сократит на 20 дней время транспортировки грузов из Хельсинки через Россию в южные порты Ирана в Персидском заливе и в Оманском море.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 800 миллионов евро. На его завершение может потребоваться три года. Работы будут выполнены иранскими подрядчиками.

Иранский ученый Вели Каледжи написал в статье для Eurasia Daily Monitor от 16 мая 2022 года: «Железная дорога Астара–Решт–Казвин, которая пройдет вдоль юго-западной оконечности Каспия, образует центральное звено более протяженного мультимодального маршрута Север-Юг, соединяющего Индию, Иран, Азербайджан, Россию и Европу. Трансграничный участок железной дороги Астара (Иран) –Астара (Азербайджан) был официально открыт 29 марта 2018 года, а участок Решт–Казвин на территории Ирана был введен в эксплуатацию 6 марта 2019 года. Таким образом, единственным оставшимся недостающим звеном является 164-километровый участок железной дороги Решт-Астара. До завершения этого участка железной дороги грузы, перемещаемые составами, необходимо перегружать на грузовые автомобили, а затем обратно».

В 2016 году Международный банк Азербайджана подписал соглашение с Ираном о выделении кредита в размере 500 млн.долл. на строительство железнодорожной линии Решт-Астара. Однако это соглашение и кредит так и не были реализованы из-за американских санкций в отношении банковской сети Ирана.

Из-за невозможности Азербайджана выполнить свои кредитные обязательства в связи с санкциями Иран обратился к России.

Министр дорог и городского развития Ирана Ростам Касеми посетил Москву 30 апреля 2022 года. По итогам его переговоров с министром транспорта России Виталием Савельевым стороны подписали всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве в области транспорта. Чиновники отметили важность создания железной дороги, соединяющей север и юг азиатского континента, в частности, подчеркнув необходимость завершения недостающего участка МТК Решт–Астара в кратчайшие сроки, отмечает доктор Каледжи в своей статье.

Далее он пишет: «До вышеупомянутого апрельского визита в Россию министра транспорта Ирана в январе 2022 года президент Эбрахим Раиси посетил Москву. Тогда стороны завершили работу над ранее согласованной кредитной линией в размере 5 млрд. долл. для завершения нескольких проектов развития в Иране. Среди этих проектов, отметил министр экономики Ирана Эхсан Хандузи, будет железная дорога Решт–Астара». /// nCa, 19 января 2023 г. [Фото – Mehr, Eurasia Daily Monitor]