Туркменистан и Афганистан обсуждают ряд совместных энергетических проектов

Недавно исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов Афганистана Мулла Абдул Латиф Мансур и исполнительный председатель Национальной энергетической компании Афганистана (DABs) Альхаджи Маулави Мухаммад Ханиф Хамза посетили Туркменистан.

Как передает пресс-служба Министерства энергетики и водных ресурсов Афганистана, в ходе переговоров в Ашхабаде был продлен контракт на поставки электроэнергии из Туркменистана и обсуждены проекты 500 кВ ЛЭП и подстанции Нур уль Джихад.

Также были согласованны вопросы, касающиеся проекта передачи электроэнергии по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

По словам Мансура, Туркменистан предоставил гарантии относительно реализации вышеупомянутых проектов.

В афганском энергетическом ведомстве подчеркнули, что с завершением строительства ЛЭП 500 кВ и подстанции Нур уль Джихад объем электроэнергии, импортируемой из Туркменистана в Афганистан, увеличится на 110 мегаватт.

“С осуществлением проекта ЛЭП ТАП и линии 500 кВ, которая протянется через Афганистан в Пакистан, жители многих афганских провинций получат доступ к электроэнергии”, – говорится в сообщении министерства. ///nCa, 26 января 2023 г.