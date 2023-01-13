Корея может быть заинтересована в финансировании таджикского участка железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан

Таджикистан ведет поиск иностранного капитала для финансирования технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги Дж.Балхи-Джейхун-Панджи Пойон, сообщает министерство транспорта Таджикистана в своем пресс-релизе от 10 января 2023 года.

Специальная исследовательская группа KOICA (Корейское агентство международного сотрудничества) посетит Таджикистан 6-13 января 2023 года для обсуждения финансирования реализации проекта.

Этот визит будет предпринят в ответ на запрос, сделанный Таджикистаном в сентябре 2022 года.

Сегмент Дж. Балхи-Джейхун-Панджи Пойон является частью железной дороги ТАТ (железнодорожная линия Туркменистан-Афганистан-Таджикистан), трехстороннего проекта, призванного заполнить пробелы в возможностях региональной взаимосвязанности.

По более ранним оценкам, строительство этого участка может обойтись в 128 миллионов долларов.

Панджи – пограничный пункт на таджикско-афганской границе, недалеко от моста через реку Пяндж.

Церемония закладки фундамента железной дороги ТАТ состоялась в Атамурате, туркменском городе, расположенном примерно в 85 км от пограничного пункта Имамназара, граничащего с Афганистаном. Проект был официально запущен 5 июня 2013 года присутствии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, президента Афганистана Хамида Карзая и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Как было объявлено во время церемонии закладки фундамента, Туркменистан должен был построить 85-километровый участок Атамурат-Имамназар. Таким образом, железнодорожные пути, ведущие к границе с Афганистаном, соединяют ТАТ с железнодорожной системой Туркменистана.

Туркменистан также взял на себя обязательство построить железнодорожные пути протяженностью 35 км внутри территории Афганистана, соединяющие Акину и Андхой.

Туркменистан выполнил свои обязательства по обоим проектам.

Тем временем Таджикистан пообещал подготовить ТЭО, доработать маршрут и найти инвестиции для строительства сегмента на своей территории.

Проект таджикского сегмента железной дороги ТАТ некоторое время находился в подвешенном состоянии – сначала были внутренние дебаты по маршруту на территории Таджикистана, а затем возник вопрос о финансировании.

Поскольку весь регион сосредоточен на обеспечении связи, возможно, Таджикистан теперь готов дать серьезный толчок для продвижения проекта.

* * *

Корейская национальная железнодорожная компания (KNR) и министерство транспорта Таджикистана уже сотрудничают по проекту строительства метро в Душанбе в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным в марте 2022 года.

Тогда издание Business Korea сообщило, что в соответствии с соглашением две организации создадут рабочую группу для обмена опытом и ноу-хау по строительству железной дороги, а также будут предоставлять информацию и консультации по разработке плана строительства городской железной дороги Душанбе. /// nCa, 13 января 2023 г. (источник фото – Wikipedia)