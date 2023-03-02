Президент Туркменистана и глава российской компании «Возрождение» обсудили реализуемые проекты и перспективные сферы сотрудничества

В среду, 1 марта, Президент Сердар Бердымухамедов принял руководителя Группы проектно-строительных компаний «Возрождение» Игоря Букато.

Букато подтвердил высокую заинтересованность Группы проектно-строительных компаний «Возрождение» в укреплении продуктивных деловых связей с Туркменистаном, реализующим масштабную преобразовательную стратегию.

В ходе встречи бизнесмен проинформировал Президента Сердара Бердымухамедова о проводимой работе. Как отмечалось, «Возрождение» в Туркменистане осуществила ряд важных инфраструктурных проектов, в числе которых – введённый в эксплуатацию в прошлом году комплекс селеотводных сооружений, имеющий большое значение для Ашхабада.

В данном контексте было выражено намерение и далее расширять взаимовыгодное двустороннее партнёрство. Президент Туркменистана отметил, что в стране уделяется особое внимание вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности. Последовательно осуществляются эффективные меры по смягчению изменения климата, при реализации социально-экономических проектов придаётся большое значение «зелёной» составляющей.

Отмечалось также, что в свете современных реалий весьма актуальным является сохранение и рациональное использование водных ресурсов, обеспечение равномерного водотока во всех реках и каналах страны с применением новейших технологий и последних достижений науки.

Исходя из этого Туркменистан нацелен на задействование передового зарубежного опыта при решении данных вопросов и готов рассмотреть конкретные предложения ГПСК «Возрождение».

В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и руководитель Группы проектно-строительных компаний «Возрождение» Игорь Букато выразили уверенность в успешном продолжении многолетнего двустороннего сотрудничества, выстраиваемого на взаимовыгодной основе и нацеленного на конкретные результаты.

Компания работает в Туркменистане уже более десяти лет. В ноябре «Возрождение» завершила строительство комплекса противоселевых сооружений в южной части Ашхабада. Также компания задействована в реализации проекта строительства автомобильной дороги Гарабогаз – Казахстанская граница. ///nCa, 2 марта 2023 г.