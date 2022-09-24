В Ашхабаде состоялась церемония вручения паспортов Туркменистана лицам без гражданства

Сегодня в Государственной Миграционной Службе Туркменистана в Ашхабаде состоялась церемония вручения паспортов гражданина Туркменистана лицам без гражданства и разрешений на проживание в стране гражданам иностранных государств.

В соответствии с подписанным накануне Указом Президента Сердара Бердымухамедова, туркменское гражданство получили 1 530 апатридов – представителей 26 национальностей.

Согласно отдельному постановлению, вид на жительство был предоставлен 315 гражданам 9 государств и представителям 23 национальностей.

В церемонии также приняли участие председатель Государственной миграционной службы Туркменистана Назар Атагараев, Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Посол Джон МакГрегор.

Высокопоставленные участники церемонии высоко оценили усилия предпринимаемые правительством Туркменистана по предотвращению и снижению уровня безгражданства в стране.

Туркменистан – единственная страна в регионе Центральной Азии, которая является участником всех четырех конвенций по безгражданству.

Кроме того, в стране действует Национальная программа по ликвидации безгражданства на 2018-2024 года, к концу действия которой Туркменистан решительно настроен справиться с задачей по искоренению апатридизма.

До настоящего времени в гражданство Туркменистана были приняты 28 167 человек, проживающих в стране и не имеющих никакого гражданства. 4 438 иностранных граждан и лиц без гражданства имеют разрешение на проживание в стране. ///nCa, 24 сентября 2022 г.