Президент Туркменистана принял государственного министра нефти Пакистана

Во вторник, 20 сентября, Президент Сердар Бердымухамедов принял государственного министра нефти Пакистана Мусадика Масуда Малика.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные вопросы туркмено-пакистанского сотрудничества, в том числе в сфере торговли и экономики.

В этой связи речь шла о реализации проекта по строительству транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ).

Наряду с этим подчеркнута значимость проектов по прокладке линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП).

Реализация этих масштабных проектов в сферах энергетики и коммуникаций призвана содействовать устойчивому социально-экономическому развитию всего региона, его успешной интеграции в систему мирохозяйственных связей, упрочению регионального мира и стабильности.

Туркменистан, обладающий внушительным углеводородным потенциалом, последовательно претворяет в жизнь энергетическую стратегию, ориентированную на диверсификацию поставок энергоносителей на мировые рынки, отметил Президент Сердар Бердымухамедов.

Выступая за активизацию усилий мирового сообщества в целях обеспечения надёжного и стабильного транзита энергоносителей как неотъемлемого фактора устойчивого развития и международного сотрудничества, Туркменистан инициирует и совместно с зарубежными партнёрами успешно реализует крупные инфраструктурные проекты, добавил он.

В свою очередь, министр заверил, что Пакистан всецело поддерживает внешнеполитический курс нейтрального Туркменистана и его международные инициативы в области обеспечения глобальной энергетической безопасности.

В завершение встречи, стороны выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии двустороннего сотрудничества. ///nCa, 21 сентября 2022 г.