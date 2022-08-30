Туркменистан и «Газпром» нацелены на долгосрочное партнерство в области экспорта туркменских энергоносителей

В понедельник, 29 августа, Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя правления российской компании «Газпром» Алексея Миллера.

Передав туркменскому лидеру наилучшие пожелания от Президента России Путина, Миллер подтвердил заинтересованность крупнейшей энергетической компании РФ во взаимодействии с Туркменистаном.

«Наша страна, обладающая внушительным углеводородным потенциалом, нацелена на поступательное развитие взаимовыгодных связей с зарубежными партнёрами на таком стратегическом направлении, как топливно-энергетический комплекс. Ключевыми векторами реализуемой Туркменистаном политики в данной сфере выступают коренная модернизация национального ТЭК, активное внедрение передовых технологий и инновационных разработок, повышение эффективности добывающего и перерабатывающего секторов. Всё это обуславливает широкие возможности для укрепления и диверсификации продуктивных деловых контактов», – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

В ходе встречи глава Туркменистана и председатель правления ПАО «Газпром» обменялись мнениями о перспективах дальнейшего партнёрства с учётом имеющегося многолетнего позитивного опыта и солидного потенциала.

В этом контексте были обсуждены вопросы, касающиеся закупок российским холдингом туркменского газа по действующему контракту и расширения сотрудничества в этой области на долгосрочной основе.

Наряду с этим, Туркменистан уделает большое значение проектам переработки углеводородного сырья и созданию мощностей по газо- и нефтехимической промышленности. Вместе с тем актуальным аспектом определено развитие «зелёной» энергетики, практическое использование экологически чистых возобновляемых источников энергии.

Как отмечалось, Туркменистан всегда открыт для предложений своих давних деловых партнёров и готов поддерживать новые перспективные форматы взаимодействия.

Миллер заявил, что российский холдинг и впредь будет неуклонно следовать принятым на себя обязательствам.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и руководитель российской энергетической компании подтвердили стремление Туркменистана и ПАО «Газпром» к продолжению взаимовыгодного сотрудничества, нацеленного на конкретные результаты, что станет действенным вкладом в дальнейшее развитие межгосударственных отношений, носящих стратегический характер.

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Как сообщает «Газпром», Алексей Миллер также провел встречу с Председателем верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. ///nCa, 30 августа 2022 г.