Партнерство Туркменистана и ОАЭ в области возобновляемой энергетики выходит на новый этап

Masdar, одна из ведущих мировых компаний по возобновляемым источникам энергии и Государственная энергетическая корпорация “Туркменэнерго” Министерства энергетики Туркменистана подписали соглашение о разработке проекта солнечной фотоэлектрической установки мощностью 100 мегаватт, которая станет первым проектом компании в Туркменистане.

На церемонии подписания соглашения присутствовали Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и государственный министр внешней торговли Тани бен Ахмед Аль Зейуди.

Соглашение было подписано главным исполнительным директором Masdar Мохаммедом Джамилем Аль Рамахи и заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Чарымуратом Пурчековым на полях Бизнес-форума «ОАЭ-Туркменистан» в Абу-Даби.

Вице-премьер Чарымурат Пурчеков выразил надежду на то, что соглашение «ознаменует начало нового этапа в развитии электроэнергетики Туркменистана за счет строительства солнечных и ветряных электростанций, в которых компания Masdar накопила большой и богатый опыт».

Главный исполнительный директор Masdar Мохаммед Джамиль Аль Рамахи отметил: «Являясь мировым лидером в области возобновляемых источников энергии со многими проектами по всей Центральной Азии, Masdar обладает необходимыми знаниями и опытом, необходимыми для поддержки развития возобновляемой энергетики в Туркменистане. Мы приветствуем подписание соглашения и надеемся, что проект мощностью 100 МВт станет первым из многих проектов Masdar в Туркменистане».

Соглашение основывается на Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между Masdar и правительством Туркменистана в октябре 2021 года.

В Туркменистане планируется реализовать проект солнечно-ветровой электростанции мощностью 10 МВт. Более того, согласно Президентской программе развития на 2022-2028 годы, Туркменистан нацелен в будущем на широкое внедрение возобновляемых источников энергии. Имеются также планы и по запуску внутреннего производства солнечных панелей.

За последнее десятилетие базирующаяся в Абу-Даби компания Masdar стала пионером в разработке коммерчески жизнеспособных решений в области чистой энергетики и зеленых технологий в ОАЭ и по всему миру. ///nCa, 23 ноября 2022 г.