Туркменистан и Россия намерены раскрыть потенциал газового сотрудничества 

В среду, 15 февраля, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя правления российской компании «Газпром» Алексея Миллера.

В ходе беседы Миллер подтвердил заинтересованность крупнейшей энергетической компании РФ во взаимовыгодном сотрудничестве с Туркменистаном.

Как отмечалось на встрече, топливно-энергетическая сфера, где накоплен большой опыт и имеется солидный потенциал, занимает важное место в многоплановом туркмено-российском сотрудничестве.

Отмечалось, что ПАО «Газпром» является давним партнёром Туркменистана, с которым установились прочные связи. За многие годы совместной работы сформирована эффективная модель взаимоотношений, основанных на доверии и обоюдном учёте интересов.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистана, обладая обширными запасами природных ресурсов, нацелен на развитие долгосрочного сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами. Ключевыми векторами здесь являются модернизация предприятий нефтегазовой отрасли, повышение эффективности добывающего и перерабатывающего секторов, диверсификация экспорта энергоносителей.

Говоря об этом, глава Туркменистана отметил наличие хороших перспектив для дальнейшего углубления двустороннего взаимодействия. В данном контексте были обсуждены подходы к оптимальной реализации имеющегося потенциала сотрудничества.

Встреча дала возможность обсудить вывод сотрудничества Туркменистана и Газпрома на качественно новый уровень в ближайшем будущем, сказал Миллер в интервью туркменским телеканалам.

Как сообщает пресс-служба Газпрома, Алексей Миллер встретился также с Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

Представительство «Газпрома» работает в Туркменистане с 2003 года. Импорт туркменского газа в Россию возобновился в 2019 году. Тогда «Газпром» заключил контракт с Государственным концерном «Туркменгаз» сроком на пять лет – до 30 июня 2024 года. ///nCa, 16 февраля 2023 г.